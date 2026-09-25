Жесткий диск SATA 6TB 5400RPM 6GB/S 256MB ST6000VX008 SEAGATE
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Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
6 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739033
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
6 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х5
Вес, г.
500
Описание товара Жесткий диск SATA 6TB 5400RPM 6GB/S 256MB ST6000VX008 SEAGATE
Жёсткий диск Seagate объёмом 6 ТБ — вместительное решение для хранения больших массивов данных. Форм-фактор 3,5 дюйма подходит для стационарных систем, а интерфейс SATA III обеспечивает удобное подключение к совместимому оборудованию. Скорость вращения 7200 об/мин помогает быстро работать с файлами, а буферная память 256 МБ поддерживает стабильную обработку данных. Заявленное время наработки на отказ — 1 000 000 часов, что подчёркивает ресурс накопителя для длительной эксплуатации. Seagate на 6 ТБ подойдёт для хранения документов, медиатеки, рабочих проектов и других объёмных данных.
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Теги товара: 6 тб
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Бренд
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
6 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Жёсткий диск Seagate объёмом 6 ТБ — вместительное решение для хранения больших массивов данных. Форм-фактор 3,5 дюйма подходит для стационарных систем, а интерфейс SATA III обеспечивает удобное подключение к совместимому оборудованию. Скорость вращения 7200 об/мин помогает быстро работать с файлами, а буферная память 256 МБ поддерживает стабильную обработку данных. Заявленное время наработки на отказ — 1 000 000 часов, что подчёркивает ресурс накопителя для длительной эксплуатации. Seagate на 6 ТБ подойдёт для хранения документов, медиатеки, рабочих проектов и других объёмных данных.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 6 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 6 тб
Жесткий диск SATA 6TB 5400RPM 6GB/S 256MB ST6000VX008 SEAGATE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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