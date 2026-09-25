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Жесткий диск SATA 6TB 5400RPM 6GB/S 256MB ST6000VX008 SEAGATE купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск SATA 6TB 5400RPM 6GB/S 256MB ST6000VX008 SEAGATE

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Жесткий диск SATA 6TB 5400RPM 6GB/S 256MB ST6000VX008 SEAGATE - фото 1
Жесткий диск SATA 6TB 5400RPM 6GB/S 256MB ST6000VX008 SEAGATE - фото 2
Жесткий диск SATA 6TB 5400RPM 6GB/S 256MB ST6000VX008 SEAGATE - фото 3
Жесткий диск SATA 6TB 5400RPM 6GB/S 256MB ST6000VX008 SEAGATE - фото 4
Жесткий диск SATA 6TB 5400RPM 6GB/S 256MB ST6000VX008 SEAGATE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
6 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск SATA 6TB 5400RPM 6GB/S 256MB ST6000VX008 SEAGATE - фото 1
  • Жесткий диск SATA 6TB 5400RPM 6GB/S 256MB ST6000VX008 SEAGATE - фото 2
  • Жесткий диск SATA 6TB 5400RPM 6GB/S 256MB ST6000VX008 SEAGATE - фото 3
  • Жесткий диск SATA 6TB 5400RPM 6GB/S 256MB ST6000VX008 SEAGATE - фото 4
  • Жесткий диск SATA 6TB 5400RPM 6GB/S 256MB ST6000VX008 SEAGATE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739033
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Характеристики

Бренд
Seagate
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
6 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х5
Вес, г.
500

Описание товара Жесткий диск SATA 6TB 5400RPM 6GB/S 256MB ST6000VX008 SEAGATE

Жёсткий диск Seagate объёмом 6 ТБ — вместительное решение для хранения больших массивов данных. Форм-фактор 3,5 дюйма подходит для стационарных систем, а интерфейс SATA III обеспечивает удобное подключение к совместимому оборудованию. Скорость вращения 7200 об/мин помогает быстро работать с файлами, а буферная память 256 МБ поддерживает стабильную обработку данных. Заявленное время наработки на отказ — 1 000 000 часов, что подчёркивает ресурс накопителя для длительной эксплуатации. Seagate на 6 ТБ подойдёт для хранения документов, медиатеки, рабочих проектов и других объёмных данных.



Теги товара: 6 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск SATA 6TB 5400RPM 6GB/S 256MB ST6000VX008 SEAGATE




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Характеристики
Бренд
Seagate
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
6 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
Жёсткий диск Seagate объёмом 6 ТБ — вместительное решение для хранения больших массивов данных. Форм-фактор 3,5 дюйма подходит для стационарных систем, а интерфейс SATA III обеспечивает удобное подключение к совместимому оборудованию. Скорость вращения 7200 об/мин помогает быстро работать с файлами, а буферная память 256 МБ поддерживает стабильную обработку данных. Заявленное время наработки на отказ — 1 000 000 часов, что подчёркивает ресурс накопителя для длительной эксплуатации. Seagate на 6 ТБ подойдёт для хранения документов, медиатеки, рабочих проектов и других объёмных данных.


Теги товара: 6 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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