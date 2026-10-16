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Жесткий диск WD 3,5" WD60EZAX Blue 6ТБ 5400RPM 256MB (SATA III) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск WD 3,5" WD60EZAX Blue 6ТБ 5400RPM 256MB (SATA III)

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Жесткий диск WD 3,5&quot; WD60EZAX Blue 6ТБ 5400RPM 256MB (SATA III)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
6 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 370 руб. 
Начислим 406 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640113
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Жесткий диск WD 3,5" WD60EZAX Blue 6ТБ 5400RPM 256MB (SATA III)
25 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
6 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Размеры в упаковке, см
16х11х1
Вес, г.
750

Описание товара Жесткий диск WD 3,5" WD60EZAX Blue 6ТБ 5400RPM 256MB (SATA III)

Поразительная гибкость. Непревзойденная надежность. Компания Seagate разрабатывает надежные и производительные жесткие диски уже более 20 лет. Представляем наше новейшее достижение — 3,5-дюймовые диски Seagate® BarraCuda® емкостью до 8 ТБ. Рекомендуется к использованию со следующими устройствами: Настольные ПК и моноблоки Домашние серверы Системы хранения данных с прямым подключением (DAS) начального уровня Основные преимущества Представляем новую передовую разработку на рынке устройств для ПК — универсальные жесткие диски для ПК. Уже более 20 лет жесткие диски семейства BarraCuda для настольных ПК обеспечивают надежное хранение данных. Они доступны в широком ассортименте емкостью до 8 ТБ . Усовершенствованные режимы питания позволяют экономить электроэнергию без компромиссов с производительностью. Интерфейс SATA 6 Гбит/с позволяет повысить максимальную производительность. Модели Seagate Secure® поддерживают технологию самошифрования, которая защищает данные аппаратным способом, и функцию Instant Secure Erase для простого, быстрого и безопасного вывода накопителя из эксплуатации. Эти модели отвечают требованиям спецификаций по очистке дисков NIST 800-88, а также стандарта Opal от группы Trusted Computer Group (TCG).



Теги товара: 6 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск WD 3,5" WD60EZAX Blue 6ТБ 5400RPM 256MB (SATA III)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
6 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Описание
Поразительная гибкость. Непревзойденная надежность. Компания Seagate разрабатывает надежные и производительные жесткие диски уже более 20 лет. Представляем наше новейшее достижение — 3,5-дюймовые диски Seagate® BarraCuda® емкостью до 8 ТБ. Рекомендуется к использованию со следующими устройствами: Настольные ПК и моноблоки Домашние серверы Системы хранения данных с прямым подключением (DAS) начального уровня Основные преимущества Представляем новую передовую разработку на рынке устройств для ПК — универсальные жесткие диски для ПК. Уже более 20 лет жесткие диски семейства BarraCuda для настольных ПК обеспечивают надежное хранение данных. Они доступны в широком ассортименте емкостью до 8 ТБ . Усовершенствованные режимы питания позволяют экономить электроэнергию без компромиссов с производительностью. Интерфейс SATA 6 Гбит/с позволяет повысить максимальную производительность. Модели Seagate Secure® поддерживают технологию самошифрования, которая защищает данные аппаратным способом, и функцию Instant Secure Erase для простого, быстрого и безопасного вывода накопителя из эксплуатации. Эти модели отвечают требованиям спецификаций по очистке дисков NIST 800-88, а также стандарта Opal от группы Trusted Computer Group (TCG).


Теги товара: 6 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Жесткий диск WD 3,5" WD60EZAX Blue 6ТБ 5400RPM 256MB (SATA III) - по цене 25370 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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