Жесткий диск WD 3,5" WD60EZAX Blue 6ТБ 5400RPM 256MB (SATA III)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Жесткий диск WD 3,5" WD60EZAX Blue 6ТБ 5400RPM 256MB (SATA III)
Поразительная гибкость. Непревзойденная надежность. Компания Seagate разрабатывает надежные и производительные жесткие диски уже более 20 лет. Представляем наше новейшее достижение — 3,5-дюймовые диски Seagate® BarraCuda® емкостью до 8 ТБ. Рекомендуется к использованию со следующими устройствами: Настольные ПК и моноблоки Домашние серверы Системы хранения данных с прямым подключением (DAS) начального уровня Основные преимущества Представляем новую передовую разработку на рынке устройств для ПК — универсальные жесткие диски для ПК. Уже более 20 лет жесткие диски семейства BarraCuda для настольных ПК обеспечивают надежное хранение данных. Они доступны в широком ассортименте емкостью до 8 ТБ . Усовершенствованные режимы питания позволяют экономить электроэнергию без компромиссов с производительностью. Интерфейс SATA 6 Гбит/с позволяет повысить максимальную производительность. Модели Seagate Secure® поддерживают технологию самошифрования, которая защищает данные аппаратным способом, и функцию Instant Secure Erase для простого, быстрого и безопасного вывода накопителя из эксплуатации. Эти модели отвечают требованиям спецификаций по очистке дисков NIST 800-88, а также стандарта Opal от группы Trusted Computer Group (TCG).
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 6 тб
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 24 400 руб.6100 руб. в СплитЖесткий диск HDD WD 3.5" NAS 4TB Red Plus SATA III WD40EFPX
-
В наличииЦена 24 780 руб.6195 руб. в СплитЖесткий диск Seagate BarraCuda 4Tb (ST4000LM024)
-
В наличииЦена 25 150 руб.6288 руб. в СплитЖесткий диск Seagate 5400RPM 6TB (ST6000VX009)
-
В наличииЦена 26 220 руб.6555 руб. в СплитЖесткий диск Western Digital SATA 6Tb Purple (WD64PURZ)
-
В наличииЦена 31 030 руб.7758 руб. в СплитЖесткий диск Toshiba SATA-III 4TB MG10ADA400E
-
В наличииЦена 31 840 руб.7960 руб. в СплитЖесткий диск Seagate HDD SAS 2,5" Seagate 1.2Tb, ST1200MM0009, E...
-
В наличииЦена 32 810 руб.8203 руб. в СплитЖесткий диск Synology SATA 6TB (HAT3300-6T)
-
В наличииЦена 34 100 руб.8525 руб. в СплитЖесткий диск Seagate IronWolf SATA-III 6TB (ST6000VN006)
-
В наличииЦена 34 100 руб.8525 руб. в СплитЖесткий диск Western Digital WD Red Plus 6 ТБ 3.5" (WD60EFPX)
-
В наличииЦена 34 680 руб.8670 руб. в СплитЖесткий диск SATA 2TB 7200RPM 256MB ST2000NM000B SEAGATE
-
В наличииЦена 36 520 руб.9130 руб. в СплитЖесткий диск Seagate SATA-III 4TB ST4000NT001 3.5"
-
В наличииЦена 36 830 руб.9208 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 8TB WD80EFPX NAS Red Plus (5640rpm) 256...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 6 тб
Отзывы о товаре Жесткий диск WD 3,5" WD60EZAX Blue 6ТБ 5400RPM 256MB (SATA III)