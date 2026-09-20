Жесткий диск HDD Seagate 7200RPM 10TB (ST10000VN000)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск HDD Seagate 7200RPM 10TB (ST10000VN000)
Жесткий диск Seagate IronWolf используется для создания сетевого хранилища. Устройство рассчитано на непрерывную работу, обеспечивает гибкую и надежную работу системы благодаря технологии AgileArray. Накопитель обладает высоким лимитом нагрузки, что наряду с многопользовательской технологией обеспечивает масштабирование и высокую производительность. Seagate IronWolf предоставляет 10 ТБ для хранения цифровых данных. Поддерживая интерфейс SATA III с пропускной способностью 6 Гбит/с, устройство оптимизировано для надежной работы. Модель использует датчики вращательной вибрации для более надежной и стабильной работы в многодисковых системах. Диск обеспечивает высокую производительность благодаря кэш-памяти объемом 256 МБ. Технология RAID Edition говорит об оптимизации хранилища для RAID-массивов. Для систем NAS предусмотрена функция восстановления ошибок, что увеличивает время работы и скорость отклика. Анализ проблем программой IronWolf Health Management позволяет выявить ошибки для выполнения резервного копирования.
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Теги товара: 10 тб
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Теги товара: 10 тб
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