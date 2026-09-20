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Жесткий диск HDD Seagate 7200RPM 10TB (ST10000VN000) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD Seagate 7200RPM 10TB (ST10000VN000)

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Жесткий диск HDD Seagate 7200RPM 10TB (ST10000VN000) - фото 1
Жесткий диск HDD Seagate 7200RPM 10TB (ST10000VN000) - фото 2
Жесткий диск HDD Seagate 7200RPM 10TB (ST10000VN000) - фото 3
Жесткий диск HDD Seagate 7200RPM 10TB (ST10000VN000) - фото 4
Жесткий диск HDD Seagate 7200RPM 10TB (ST10000VN000) - фото 5
Жесткий диск HDD Seagate 7200RPM 10TB (ST10000VN000) - фото 6
Жесткий диск HDD Seagate 7200RPM 10TB (ST10000VN000) - фото 7
Жесткий диск HDD Seagate 7200RPM 10TB (ST10000VN000) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск HDD Seagate 7200RPM 10TB (ST10000VN000) - фото 1
  • Жесткий диск HDD Seagate 7200RPM 10TB (ST10000VN000) - фото 2
  • Жесткий диск HDD Seagate 7200RPM 10TB (ST10000VN000) - фото 3
  • Жесткий диск HDD Seagate 7200RPM 10TB (ST10000VN000) - фото 4
  • Жесткий диск HDD Seagate 7200RPM 10TB (ST10000VN000) - фото 5
  • Жесткий диск HDD Seagate 7200RPM 10TB (ST10000VN000) - фото 6
  • Жесткий диск HDD Seagate 7200RPM 10TB (ST10000VN000) - фото 7
  • Жесткий диск HDD Seagate 7200RPM 10TB (ST10000VN000) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569944
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
720

Описание товара Жесткий диск HDD Seagate 7200RPM 10TB (ST10000VN000)

Жесткий диск Seagate IronWolf используется для создания сетевого хранилища. Устройство рассчитано на непрерывную работу, обеспечивает гибкую и надежную работу системы благодаря технологии AgileArray. Накопитель обладает высоким лимитом нагрузки, что наряду с многопользовательской технологией обеспечивает масштабирование и высокую производительность. Seagate IronWolf предоставляет 10 ТБ для хранения цифровых данных. Поддерживая интерфейс SATA III с пропускной способностью 6 Гбит/с, устройство оптимизировано для надежной работы. Модель использует датчики вращательной вибрации для более надежной и стабильной работы в многодисковых системах. Диск обеспечивает высокую производительность благодаря кэш-памяти объемом 256 МБ. Технология RAID Edition говорит об оптимизации хранилища для RAID-массивов. Для систем NAS предусмотрена функция восстановления ошибок, что увеличивает время работы и скорость отклика. Анализ проблем программой IronWolf Health Management позволяет выявить ошибки для выполнения резервного копирования.



Теги товара: 10 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Seagate 7200RPM 10TB (ST10000VN000)




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
Жесткий диск Seagate IronWolf используется для создания сетевого хранилища. Устройство рассчитано на непрерывную работу, обеспечивает гибкую и надежную работу системы благодаря технологии AgileArray. Накопитель обладает высоким лимитом нагрузки, что наряду с многопользовательской технологией обеспечивает масштабирование и высокую производительность. Seagate IronWolf предоставляет 10 ТБ для хранения цифровых данных. Поддерживая интерфейс SATA III с пропускной способностью 6 Гбит/с, устройство оптимизировано для надежной работы. Модель использует датчики вращательной вибрации для более надежной и стабильной работы в многодисковых системах. Диск обеспечивает высокую производительность благодаря кэш-памяти объемом 256 МБ. Технология RAID Edition говорит об оптимизации хранилища для RAID-массивов. Для систем NAS предусмотрена функция восстановления ошибок, что увеличивает время работы и скорость отклика. Анализ проблем программой IronWolf Health Management позволяет выявить ошибки для выполнения резервного копирования.


Теги товара: 10 тб
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