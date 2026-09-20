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Жесткий диск WD SATA-III 6TB WD6004FRYZ Desktop Gold 512E (7200rpm) 256Mb 3.5" купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск WD SATA-III 6TB WD6004FRYZ Desktop Gold 512E (7200rpm) 256Mb 3.5"

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Жесткий диск WD SATA-III 6TB WD6004FRYZ Desktop Gold 512E (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 1
Жесткий диск WD SATA-III 6TB WD6004FRYZ Desktop Gold 512E (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 2
Жесткий диск WD SATA-III 6TB WD6004FRYZ Desktop Gold 512E (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 3
Жесткий диск WD SATA-III 6TB WD6004FRYZ Desktop Gold 512E (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 4
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
6 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
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  • Жесткий диск WD SATA-III 6TB WD6004FRYZ Desktop Gold 512E (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675116
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
6 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2500000
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, кг.
1

Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 6TB WD6004FRYZ Desktop Gold 512E (7200rpm) 256Mb 3.5"

Жесткий диск WD SATA-III 6TB WD6004FRYZ Desktop Gold 512E (7200rpm) 256Mb 3.5"



Теги товара: 6 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск WD SATA-III 6TB WD6004FRYZ Desktop Gold 512E (7200rpm) 256Mb 3.5"




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
6 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2500000
Описание
Жесткий диск WD SATA-III 6TB WD6004FRYZ Desktop Gold 512E (7200rpm) 256Mb 3.5"


Теги товара: 6 тб
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Жесткий диск WD SATA-III 6TB WD6004FRYZ Desktop Gold 512E (7200rpm) 256Mb 3.5" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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