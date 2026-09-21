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Жесткий диск Toshiba SATA-III 4TB MG10ADA400E купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Toshiba SATA-III 4TB MG10ADA400E

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Жесткий диск Toshiba SATA-III 4TB MG10ADA400E - фото 1
Жесткий диск Toshiba SATA-III 4TB MG10ADA400E - фото 2
Жесткий диск Toshiba SATA-III 4TB MG10ADA400E - фото 3
Жесткий диск Toshiba SATA-III 4TB MG10ADA400E - фото 4
Жесткий диск Toshiba SATA-III 4TB MG10ADA400E - фото 5
Жесткий диск Toshiba SATA-III 4TB MG10ADA400E - фото 6
Жесткий диск Toshiba SATA-III 4TB MG10ADA400E - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 4TB MG10ADA400E - фото 1
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 4TB MG10ADA400E - фото 2
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 4TB MG10ADA400E - фото 3
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 4TB MG10ADA400E - фото 4
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 4TB MG10ADA400E - фото 5
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 4TB MG10ADA400E - фото 6
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 4TB MG10ADA400E - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 670 руб. 
Начислим 507 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714770
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Жесткий диск Toshiba SATA-III 4TB MG10ADA400E
31 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Страна производитель
Филиппины
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
700

Описание товара Жесткий диск Toshiba SATA-III 4TB MG10ADA400E

Жесткий диск Toshiba MG10-D Series 4 Tb имеет обычную магнитная запись (CMR) для широкой совместимости. Стандартный промышленный форм-фактор 3,5 дюйма высотой 26,1 мм. Производительность 7200 об/мин. Более низкий профиль рабочей мощности, обеспечивающий отличную энергоэффективность (Вт/ТБ). Технология постоянного кэширования записи Toshiba для защиты от потери данных в случае внезапного отключения питания.



Теги товара: 4 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Toshiba SATA-III 4TB MG10ADA400E




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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Страна производитель
Филиппины
Описание
Жесткий диск Toshiba MG10-D Series 4 Tb имеет обычную магнитная запись (CMR) для широкой совместимости. Стандартный промышленный форм-фактор 3,5 дюйма высотой 26,1 мм. Производительность 7200 об/мин. Более низкий профиль рабочей мощности, обеспечивающий отличную энергоэффективность (Вт/ТБ). Технология постоянного кэширования записи Toshiba для защиты от потери данных в случае внезапного отключения питания.


Теги товара: 4 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Toshiba SATA-III 4TB MG10ADA400E - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 31670 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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