Жесткий диск Toshiba SATA-III 4TB MG10ADA400E
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Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 670 руб.
В наличии
Код товара: 714770
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31 670 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Страна производитель
Филиппины
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
700
Описание товара Жесткий диск Toshiba SATA-III 4TB MG10ADA400E
Жесткий диск Toshiba MG10-D Series 4 Tb имеет обычную магнитная запись (CMR) для широкой совместимости. Стандартный промышленный форм-фактор 3,5 дюйма высотой 26,1 мм. Производительность 7200 об/мин. Более низкий профиль рабочей мощности, обеспечивающий отличную энергоэффективность (Вт/ТБ). Технология постоянного кэширования записи Toshiba для защиты от потери данных в случае внезапного отключения питания.
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Теги товара: 4 тб
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Страна производитель
Филиппины
Жесткий диск Toshiba MG10-D Series 4 Tb имеет обычную магнитная запись (CMR) для широкой совместимости. Стандартный промышленный форм-фактор 3,5 дюйма высотой 26,1 мм. Производительность 7200 об/мин. Более низкий профиль рабочей мощности, обеспечивающий отличную энергоэффективность (Вт/ТБ). Технология постоянного кэширования записи Toshiba для защиты от потери данных в случае внезапного отключения питания.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 4 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 4 тб
Жесткий диск Toshiba SATA-III 4TB MG10ADA400E - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 31670 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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