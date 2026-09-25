Жесткий диск SATA 8TB 6GB/S 256MB PURPLE WD85PURZ WDC
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск SATA 8TB 6GB/S 256MB PURPLE WD85PURZ WDC
WD Purple 8TB (WD85PURU) — это жесткий диск, специально разработанный для систем видеонаблюдения, обеспечивающий надежное и стабильное хранение больших объемов видеоданных. Благодаря оптимизации для круглосуточной работы, он идеально подходит для использования в системах с несколькими камерами, обеспечивая высокую производительность и долговечность. ? Этот накопитель обладает емкостью 8 ТБ, что позволяет хранить значительное количество видеозаписей в высоком разрешении. Технология AllFrame, применяемая в WD Purple, предотвращает потерю кадров и повышает общее качество записи, что особенно важно для обеспечения безопасности и надежности видеонаблюдения.
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Теги товара: 8 тб
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Теги товара: 8 тб
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