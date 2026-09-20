Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD85PURZ Surveillance Purple (5640rpm) 256Mb 3.5"
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD85PURZ Surveillance Purple (5640rpm) 256Mb 3.5"
Основная информация Тип накопителя: HDD Назначение: для видеонаблюдения Объем памяти: 8 ТБ Форм-фактор: 3.5" Интерфейс: SATA 3.0 (6Gbps) Скорость вращения шпинделя: 5 640 Скорость последовательного чтения: 215 Скорость последовательной записи: 215 Дополнительные характеристики Подсветка: нет Охлаждение: нет Наработка часов на отказ: 1000000 Объем буфера: 256 Уровень шума при чтении/записи: 28 Уровень шума в режиме ожидания: 24 Ударостойкость при хранении: 250 G Ударостойкость при работе: 70 G Рабочая температура: 0C до 65C Питание Потребление энергии при чтении/записи: 5.3 Потребление энергии в режимах Standby и Sleep: 4.7 Характеристики HDD Наработка часов на отказ: 1000000 Объем буфера: 256 Уровень шума при чтении/записи: 28 Уровень шума в режиме ожидания: 24 Ударостойкость при хранении: 250 G Ударостойкость при работе: 70 G Рабочая температура: 0C до 65C Габариты и вес Высота: 14.7 Ширина: 10.16 Толщина: 26.1 Вес: 720
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Теги товара: 8 тб
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Теги товара: 8 тб
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