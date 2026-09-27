Жесткий диск Seagate SATA-III 8TB ST8000VN002 NAS Ironwolf 512E (5400rpm) 256Mb 3.5"
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск Seagate SATA-III 8TB ST8000VN002 NAS Ironwolf 512E (5400rpm) 256Mb 3.5"
**Жёсткий диск Seagate SATA-III 8 TB ST8000VN002 NAS Ironwolf 512E** Обеспечьте надёжное хранение данных с жёстким диском Seagate Ironwolf! Идеален для использования в сетевых хранилищах (NAS). **Основные характеристики:** * объём: 8 ТБ — достаточно места для хранения большого количества данных; * форм-фактор: 3.5' — совместимость с большинством NAS-устройств; * скорость вращения шпинделя: 5400 об/мин — баланс между производительностью и уровнем шума; * версия SATA: 6 Гб/с — высокая скорость передачи данных; * объём буфера: 256 МБ — ускорение работы с данными; * технология записи: CMR — надёжность и стабильность работы. Выберите жёсткий диск Seagate Ironwolf для надёжного и эффективного хранения данных!
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Теги товара: 8 тб
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Теги товара: 8 тб
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