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Жесткий диск HDD HGST SATA Ultrastar 4Tb (HUS726T4TALE6L4) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD HGST SATA Ultrastar 4Tb (HUS726T4TALE6L4)

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Жесткий диск HDD HGST SATA Ultrastar 4Tb (HUS726T4TALE6L4)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 202976
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Характеристики

Бренд
HGST
Тип товара
Жесткий диск
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
700

Описание товара Жесткий диск HDD HGST SATA Ultrastar 4Tb (HUS726T4TALE6L4)

Жесткий диск является устройством, которое удовлетворяет всем основным требованиям производителей серверов. Отличается функциональностью, доступностью и активностью в любой момент времени. Способен надежно передавать данные и обрабатывать информацию с минимальной задержкой. Объем накопителя составляет 4 ТБ, выдерживает сильные нагрузки и может успешно обслуживать большое количество рабочих мест в корпоративной сети. Благодаря своим эксплуатационным характеристикам гарантирует высокую производительность работы сервера. Жесткий диск отличается хорошей скоростью работы и способен удачно адаптироваться к различным приложениям.

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD HGST SATA Ultrastar 4Tb (HUS726T4TALE6L4)




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Характеристики
Бренд
HGST
Тип товара
Жесткий диск
Описание
Жесткий диск является устройством, которое удовлетворяет всем основным требованиям производителей серверов. Отличается функциональностью, доступностью и активностью в любой момент времени. Способен надежно передавать данные и обрабатывать информацию с минимальной задержкой. Объем накопителя составляет 4 ТБ, выдерживает сильные нагрузки и может успешно обслуживать большое количество рабочих мест в корпоративной сети. Благодаря своим эксплуатационным характеристикам гарантирует высокую производительность работы сервера. Жесткий диск отличается хорошей скоростью работы и способен удачно адаптироваться к различным приложениям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск HDD HGST SATA Ultrastar 4Tb (HUS726T4TALE6L4) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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