Жесткий диск HDD HGST SATA Ultrastar 4Tb (HUS726T4TALE6L4)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск HDD HGST SATA Ultrastar 4Tb (HUS726T4TALE6L4)
Жесткий диск является устройством, которое удовлетворяет всем основным требованиям производителей серверов. Отличается функциональностью, доступностью и активностью в любой момент времени. Способен надежно передавать данные и обрабатывать информацию с минимальной задержкой. Объем накопителя составляет 4 ТБ, выдерживает сильные нагрузки и может успешно обслуживать большое количество рабочих мест в корпоративной сети. Благодаря своим эксплуатационным характеристикам гарантирует высокую производительность работы сервера. Жесткий диск отличается хорошей скоростью работы и способен удачно адаптироваться к различным приложениям.
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