Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T6TALE6L4 (0B36039) 6ТБ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Объем
6 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 206290
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Объем
6 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Размеры в упаковке, см
15х12х2
Вес, г.
700
Описание товара Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T6TALE6L4 (0B36039) 6ТБ
Жесткий диск HDD Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T6TALE6L4 (0B36039) 6ТБ 3.5" 7200RPM 256MB SATA 512E
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 6 тб
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В наличииЦена 48 010 руб.12003 руб. в СплитЖесткий диск HDD Seagate 7200RPM 6TB (ST6000NM019B)
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Объем
6 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Жесткий диск HDD Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T6TALE6L4 (0B36039) 6ТБ 3.5" 7200RPM 256MB SATA 512E
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 6 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 6 тб
Достоинства:
Комментарий:
Жёсткий диск проихводит впечатление нового. Поверхность без изъянов.
Достоинства:
Комментарий:
Новый, исправный, проверил, 6Tb 18385р 4.01.25. Нет, он не шумный, лёгкий рокот совсем, бывает, и то иногда, правда у меня крепление в корзине через втулки резиновые. Да, бывают диски дешевле, но лучше надёжный и надолго, надеюсь. Хорошая упаковка: в своём оригинальном пакете, обёрнуто пупыркой, плюс коробка большего размера, между проложено комканой бумагой, молодцы. Вообще Lime Store отличный магазин, и цены, приличные скидки бывают, и качество, и отношение - спасибо, не первый раз, и не последний. )
Достоинства:
Комментарий:
Диск новый, пришёл в запаянном фирменном заводском металлизированном пакете. Продавец обернул в несколько слоёв пупырчатой плёнки и уложил в коробку, в которой пустое пространство проложено бумагой для дополнительной фиксации и амортизации при доставке. HDD в Windows 10 обнаружился без проблем (Панель управления -> Администрирование -> Управление компьютером -> Управление дисками -> Мастер инициализации дисков), работает довольно тихо, слегка шуршит и стрекочет, без какого-либо скрежета и грохота. Скорости записи/чтения на уровне 250 Мб/с. Соответствует ожиданиям, спасибо за действительно новый и качественный товар!
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл хорошо обернутым \"пупыркой\" и в коробке. Подключился и распознался системой без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный винт, берите, приехал быстро, упакован был надёжно. Продавцу спасибо!
Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T6TALE6L4 (0B36039) 6ТБ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T6TALE6L4 (0B36039) 6ТБ
Достоинства:
Комментарий:
Жёсткий диск проихводит впечатление нового. Поверхность без изъянов.
Достоинства:
Комментарий:
Новый, исправный, проверил, 6Tb 18385р 4.01.25. Нет, он не шумный, лёгкий рокот совсем, бывает, и то иногда, правда у меня крепление в корзине через втулки резиновые. Да, бывают диски дешевле, но лучше надёжный и надолго, надеюсь. Хорошая упаковка: в своём оригинальном пакете, обёрнуто пупыркой, плюс коробка большего размера, между проложено комканой бумагой, молодцы. Вообще Lime Store отличный магазин, и цены, приличные скидки бывают, и качество, и отношение - спасибо, не первый раз, и не последний. )
Достоинства:
Комментарий:
Диск новый, пришёл в запаянном фирменном заводском металлизированном пакете. Продавец обернул в несколько слоёв пупырчатой плёнки и уложил в коробку, в которой пустое пространство проложено бумагой для дополнительной фиксации и амортизации при доставке. HDD в Windows 10 обнаружился без проблем (Панель управления -> Администрирование -> Управление компьютером -> Управление дисками -> Мастер инициализации дисков), работает довольно тихо, слегка шуршит и стрекочет, без какого-либо скрежета и грохота. Скорости записи/чтения на уровне 250 Мб/с. Соответствует ожиданиям, спасибо за действительно новый и качественный товар!
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл хорошо обернутым \"пупыркой\" и в коробке. Подключился и распознался системой без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный винт, берите, приехал быстро, упакован был надёжно. Продавцу спасибо!