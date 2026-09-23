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Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 4Tb (ST4000VX016) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 4Tb (ST4000VX016)

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Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 4Tb (ST4000VX016) - фото 1
Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 4Tb (ST4000VX016) - фото 2
Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 4Tb (ST4000VX016) - фото 3
Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 4Tb (ST4000VX016) - фото 4
Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 4Tb (ST4000VX016) - фото 5
Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 4Tb (ST4000VX016) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 4Tb (ST4000VX016) - фото 1
  • Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 4Tb (ST4000VX016) - фото 2
  • Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 4Tb (ST4000VX016) - фото 3
  • Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 4Tb (ST4000VX016) - фото 4
  • Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 4Tb (ST4000VX016) - фото 5
  • Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 4Tb (ST4000VX016) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 870 руб. 
Начислим 286 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 564277
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 4Tb (ST4000VX016)
17 870 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х2
Вес, г.
290

Описание товара Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 4Tb (ST4000VX016)

Диск HDD Seagate - Skyhawk, for Video, SATA III (6Gb/s), 3.5", 4TB, 5K, 256MB, ST4000VX016



Теги товара: 4 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 4Tb (ST4000VX016)




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
Диск HDD Seagate - Skyhawk, for Video, SATA III (6Gb/s), 3.5", 4TB, 5K, 256MB, ST4000VX016


Теги товара: 4 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 4Tb (ST4000VX016) – стоимость товара 17870 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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