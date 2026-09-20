Жесткий диск WD SATA-III 2TB WD20EFPX NAS Red Plus (5400rpm) 64Mb 3.5"
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 2TB WD20EFPX NAS Red Plus (5400rpm) 64Mb 3.5"
Накопители WD Red Plus предназначены для опытных пользователей и работы в средах NAS предприятий малого и среднего бизнеса. Накопители WD Red Plus обеспечивают скорость и емкость, необходимые для хранения, защиты и обмена растущими объемами данных в оптимизированных для массивов RAID средних системах NAS с повышенной энергоэффективностью. Идеальное решение для домашних офисов, опытных пользователей, предприятий малого и среднего бизнеса и потребительских/коммерческих сетевых систем хранения. Для систем NAS с 8 отсеками, оптимизированных для массивов RAID. Номинальная рабочая нагрузка 180 ТБ/год, среднее время наработки на отказ 1 млн часов.
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Теги товара: 2 тб
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Теги товара: 2 тб
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