Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ)
HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) - 3.5" жёсткий диск, специально разработанный для систем видеонаблюдения с круглосуточной записью. Он рассчитан на непрерывную работу 24/7 и оптимизирован для потоковой записи с нескольких камер одновременно.
Для каких систем и нагрузок
Диск подойдёт для DVR/NVR-регистраторов, гибридных видеосистем и серверов видеонаблюдения с количеством камер до 64 в зависимости от конфигурации. Объём 4 ТБ позволяет хранить значительный архив видеозаписей в высоком разрешении при длительном сроке хранения.
Ключевые особенности
Серия Purple использует технологию AllFrame, которая снижает количество пропусков кадров и улучшает стабильность потоковой записи с IP-камер. Диск рассчитан на повышенную годовую нагрузку по записи (до 180 ТБ/год и более, в зависимости от ревизии) и имеет улучшенную виброустойчивость для работы в многодисковых массивах.
Важные нюансы перед покупкой
WD Purple оптимизирован под последовательную запись и потоковое видео, а не под интенсивные случайные операции чтения/записи, как у серверных моделей. Для рабочих станций и игровых ПК лучше использовать десктопные серии WD Blue/Black или SSD, а Purple оставить для систем видеонаблюдения и архивов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 4 тб
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 18 493 руб.4624 руб. в СплитЖесткий диск HDD WD SATA3 4Tb NAS Red Plus 5400 128Mb 1 year war...
-
В наличииЦена 18 860 руб.4715 руб. в СплитЖесткий диск HDD WD 4TB WD40EZAX 5400 RPM blue SATA III
-
В наличииЦена 19 940 руб.4985 руб. в СплитЖесткий диск Seagate 600Gb Enterprise Performance 512N (ST600MP0...
-
В наличииЦена 21 820 руб.5455 руб. в СплитЖесткий диск HDD WD 3.5" NAS 4TB Red Plus SATA III WD40EFPX
-
В наличииЦена 25 240 руб.6310 руб. в СплитЖесткий диск HDD Toshiba SATA 6TB (HDWT860UZSVA)
-
В наличииЦена 26 020 руб.6505 руб. в СплитЖесткий диск Western Digital SATA 6Tb Purple (WD64PURZ)
-
В наличииЦена 31 600 руб.7900 руб. в СплитЖесткий диск Western Digital WD Red Plus 6 ТБ 3.5" (WD60EFPX)
-
В наличииЦена 31 670 руб.7918 руб. в СплитЖесткий диск Toshiba SATA-III 4TB MG10ADA400E
-
В наличииЦена 34 560 руб.8640 руб. в СплитЖесткий диск WD 6TB 7200rpm (WD6004FZBX) Desktop Black 256Mb SA...
-
В наличииЦена 35 670 руб.8918 руб. в СплитЖесткий диск HDD Seagate SATA-III 2TB (ST2000NM000B)
-
В наличииЦена 36 960 руб.9240 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 8TB WD80EFPX NAS Red Plus (5640rpm) 256...
-
В наличииЦена 38 210 руб.9553 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 4TB WD4005FFBX NAS Red Pro (7200rpm) 25...
HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) - 3.5" жёсткий диск, специально разработанный для систем видеонаблюдения с круглосуточной записью. Он рассчитан на непрерывную работу 24/7 и оптимизирован для потоковой записи с нескольких камер одновременно.
Для каких систем и нагрузок
Диск подойдёт для DVR/NVR-регистраторов, гибридных видеосистем и серверов видеонаблюдения с количеством камер до 64 в зависимости от конфигурации. Объём 4 ТБ позволяет хранить значительный архив видеозаписей в высоком разрешении при длительном сроке хранения.
Ключевые особенности
Серия Purple использует технологию AllFrame, которая снижает количество пропусков кадров и улучшает стабильность потоковой записи с IP-камер. Диск рассчитан на повышенную годовую нагрузку по записи (до 180 ТБ/год и более, в зависимости от ревизии) и имеет улучшенную виброустойчивость для работы в многодисковых массивах.
Важные нюансы перед покупкой
WD Purple оптимизирован под последовательную запись и потоковое видео, а не под интенсивные случайные операции чтения/записи, как у серверных моделей. Для рабочих станций и игровых ПК лучше использовать десктопные серии WD Blue/Black или SSD, а Purple оставить для систем видеонаблюдения и архивов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 4 тб
Достоинства:
Комментарий:
Отличные оригинальные ЖД. Приобрёл несколько таких для системы видеонаблюдения, прекрасно работают последние 3 месяца. По SMART и тестам скорости тоже всё ок.
Достоинства:
Комментарий:
Диск в заводской упаковке. По СМАРТу новый. Работает уже 2 месяца в режиме 24/7 в НАСе проблем не обнаружил. Надеюсь и дальше будет долго радовать.
Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ)
Достоинства:
Комментарий:
Отличные оригинальные ЖД. Приобрёл несколько таких для системы видеонаблюдения, прекрасно работают последние 3 месяца. По SMART и тестам скорости тоже всё ок.
Достоинства:
Комментарий:
Диск в заводской упаковке. По СМАРТу новый. Работает уже 2 месяца в режиме 24/7 в НАСе проблем не обнаружил. Надеюсь и дальше будет долго радовать.