Описание товара Жесткий диск HDD WD SATA3 4Tb NAS Red Plus 5400 128Mb 1 year warranty (replacement WD40EFZX, WD40EFAX)

САМЫЙ ЦЕННЫЙ ИГРОК НА РЫНКЕ NAS Для каждой совместимой системы NAS найдется накопитель WD Red, который позволит решить все ваши задачи по хранению данных. Благодаря емкости дисков до 14ТБ линейка WD Red позволяет клиентам, стремящимся построить высокопроизводительное сетевое устройство хранения, использовать самый широкий набор возможных решений. Диски WD Red, созданные для сетевых устройств хранения с 1–8 отсеками, дают возможность хранить все ваши важные данные в одном высокопроизводительном устройстве. С WD Red вы уже готовы к будущему. Накопитель для систем NAS Диски для настольных ПК не предназначены для сложных условий, в которых работают системы NAS, и не проходят соответствующие проверки. Поступите правильно по отношению к своему сетевому устройству хранения и выберите для него диск с характеристиками, которые помогут защитить ваши данные и обеспечить оптимальную производительность. Совместимость с системами NAS Накопители WD Red с технологией NASware 3.0 гарантируют идеальное сочетание быстродействия и надежности для систем NAS и массивов RAID. Надежная система охлаждения Круглосуточная работа в сетевом устройстве хранения или массиве RAID — это действительно сложная задача. Накопители WD Red, работающие без шума и нагрева, рассчитаны на оптимальную совместимость с требовательными круглосуточно работающими системами. WD Red Для Дома Транслируйте цифровые материалы, выполняйте их резервное копирование, систематизируйте их и отправляйте на телевизор, ПК и другие устройства. Технология NASware повышает совместимость ваших накопителей с системами NAS, обеспечивая тем более высокое качество воспроизведения цифровых материалов на устройствах. WD Red Для Малого Бизнеса В основе процветания любого бизнеса лежат производительность и эффективность. И именно этими двумя принципами мы руководствовались, разрабатывая накопители WD Red. Благодаря накопителю WD Red в системах NAS вы сможете предоставлять общий доступ к файлам и выполнять их резервное копирование с той же скоростью, с какой работает ваша компания. WD Red Для Крупного Бизнеса Нужна максимальная эффективность систем NAS, работающих в условиях высокой нагрузки? Жесткие диски WD Red Pro специально разработаны для работы в системах с высокими требованиями и повышенной рабочей нагрузкой, а их надежность подтверждается пятилетней ограниченной гарантией. Специально Для NAS Жесткие диски, предназначенные для настольных компьютеров, производятся без учета потребностей сетевых устройств хранения. А вот диски WD Red с технологией NASware 3.0 разработаны именно для этого. Наша уникальная технология позволяет больше не блуждать в потемках, выбирая жесткий диск. Мы поможем вам подобрать идеальный накопитель для вашей системы NAS. 3D Active Balance Plus Помогает обеспечить защиту данных от чрезмерных вибрации и шума в средах систем NAS или массивов RAID. Этот механизм управления балансировкой в двух плоскостях позволяет сохранять высокое быстродействие диска в течение длительного срока. Поддержка премиум-класса и ограниченная трехлетняя гарантия Вы можете абсолютно уверенно модернизировать свою систему, добившись максимальной производительности сетевого накопителя для NAS благодаря трехлетней ограниченной гарантии и услугам поддержки мирового класса, которые предоставляются для каждого накопителя WD Red. Круглосуточная эксплуатация Поскольку ваша сетевая система хранения работает круглосуточно, для нее нужны надежные диски. Диски для настольных ПК обычно не предназначены для круглосуточной работы и не проходят соответствующие проверки, тогда как жесткие диски WD Red для NAS подходят для таких целей очень хорошо. Уникальная Технология Удобная интеграция, надежная защита данных и оптимальное быстродействие для систем NAS с высокими требованиями.