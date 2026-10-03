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Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000LM048) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000LM048)

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Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000LM048) - фото 1
Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000LM048) - фото 2
Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000LM048) - фото 3
Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000LM048) - фото 4
Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000LM048) - фото 5
Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000LM048) - фото 6
Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000LM048) - фото 7
Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000LM048) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
  • Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000LM048) - фото 1
  • Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000LM048) - фото 2
  • Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000LM048) - фото 3
  • Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000LM048) - фото 4
  • Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000LM048) - фото 5
  • Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000LM048) - фото 6
  • Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000LM048) - фото 7
  • Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000LM048) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 970 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 147835
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000LM048)
13 970 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, кг.
14.75

Описание товара Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000LM048)

Жорсткий диск для ноутбука 2.5 "3TB Seagate (ST3000LM016) - 2.5-дюймовий диск SATA для ноутбуків з підтримкою шифрування. Багатофункціональність, мала товщина і вага дисків, їх ціна і ємність дозволяють використовувати безкомпромісні конструкції для тонких обчислювальних пристроїв. Жорсткі диски Seagate оснащені технологією Seagate SmartAlign. Ця інноваційна технологія дозволяє скористатися всіма перевагами нового стандарту Advanced Format (AF) з 4-кілобайтні секторами без додаткових дій і застосування спеціальних засобів. Вся робота виконується автоматично у фоновому режимі. На продуктивності диска це не відіб'ється; також не потрібні віднімають час утиліти, які потрібні для інших дисків з підтримкою формату AF. Варіанти дисків для ноутбуків з підтримкою безпечного шифрування (SED) Жорсткі диски забезпечують шифрування за державним стандартом без втрати продуктивності, захищаючи дані безпосередньо в пристрої зберігання. Користувач отримує всі переваги надійного шифрування даних і може ні про що не турбуватися.



Теги товара: 1 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000LM048)




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
Жорсткий диск для ноутбука 2.5 "3TB Seagate (ST3000LM016) - 2.5-дюймовий диск SATA для ноутбуків з підтримкою шифрування. Багатофункціональність, мала товщина і вага дисків, їх ціна і ємність дозволяють використовувати безкомпромісні конструкції для тонких обчислювальних пристроїв. Жорсткі диски Seagate оснащені технологією Seagate SmartAlign. Ця інноваційна технологія дозволяє скористатися всіма перевагами нового стандарту Advanced Format (AF) з 4-кілобайтні секторами без додаткових дій і застосування спеціальних засобів. Вся робота виконується автоматично у фоновому режимі. На продуктивності диска це не відіб'ється; також не потрібні віднімають час утиліти, які потрібні для інших дисків з підтримкою формату AF. Варіанти дисків для ноутбуків з підтримкою безпечного шифрування (SED) Жорсткі диски забезпечують шифрування за державним стандартом без втрати продуктивності, захищаючи дані безпосередньо в пристрої зберігання. Користувач отримує всі переваги надійного шифрування даних і може ні про що не турбуватися.


Теги товара: 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000LM048) - стоимость товара 13970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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