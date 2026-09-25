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Жесткий диск WD 4Tb 5400rpm (WD44PURZ) Purple 128Mb SATA III 3,5" NAS купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск WD 4Tb 5400rpm (WD44PURZ) Purple 128Mb SATA III 3,5" NAS

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Жесткий диск WD 4Tb 5400rpm (WD44PURZ) Purple 128Mb SATA III 3,5&quot; NAS - фото 1
Жесткий диск WD 4Tb 5400rpm (WD44PURZ) Purple 128Mb SATA III 3,5&quot; NAS - фото 2
Жесткий диск WD 4Tb 5400rpm (WD44PURZ) Purple 128Mb SATA III 3,5&quot; NAS - фото 3
Жесткий диск WD 4Tb 5400rpm (WD44PURZ) Purple 128Mb SATA III 3,5&quot; NAS - фото 4
Жесткий диск WD 4Tb 5400rpm (WD44PURZ) Purple 128Mb SATA III 3,5&quot; NAS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
  • Жесткий диск WD 4Tb 5400rpm (WD44PURZ) Purple 128Mb SATA III 3,5&quot; NAS - фото 1
  • Жесткий диск WD 4Tb 5400rpm (WD44PURZ) Purple 128Mb SATA III 3,5&quot; NAS - фото 2
  • Жесткий диск WD 4Tb 5400rpm (WD44PURZ) Purple 128Mb SATA III 3,5&quot; NAS - фото 3
  • Жесткий диск WD 4Tb 5400rpm (WD44PURZ) Purple 128Mb SATA III 3,5&quot; NAS - фото 4
  • Жесткий диск WD 4Tb 5400rpm (WD44PURZ) Purple 128Mb SATA III 3,5&quot; NAS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 370 руб. 
Начислим 278 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735214
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Жесткий диск WD 4Tb 5400rpm (WD44PURZ) Purple 128Mb SATA III 3,5" NAS
17 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, г.
500

Описание товара Жесткий диск WD 4Tb 5400rpm (WD44PURZ) Purple 128Mb SATA III 3,5" NAS

**Жёсткий диск Western Digital 4 TB WD44PURZ Purple Pro Surveillance** Обеспечьте надёжное хранение данных с системы видеонаблюдения с жёстким диском Western Digital WD44PURZ. Этот диск — идеальное решение для систем видеонаблюдения благодаря своим выдающимся характеристикам. **Основные преимущества:** * **Большой объём памяти — 4 ТБ:** достаточно места для длительного хранения видеозаписей. * **Высокая скорость передачи данных — SATA 6 Гб/с:** быстрая запись и чтение данных, что важно для бесперебойной работы системы видеонаблюдения. * **Стабильная работа — скорость вращения шпинделя 5400 об/мин:** обеспечивает надёжность и долговечность диска. * **Быстрый доступ к данным — буфер 256 МБ:** ускоряет работу с файлами и снижает нагрузку на систему. * **Технология записи CMR:** гарантирует высокое качество записи и чтения данных. **Характеристики:** * назначение: для видеонаблюдения; * вид поставки: OEM; * форм-фактор: 3.5'. Выберите жёсткий диск Western Digital WD44PURZ для надёжной и эффективной работы вашей системы видеонаблюдения!



Теги товара: 4 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск WD 4Tb 5400rpm (WD44PURZ) Purple 128Mb SATA III 3,5" NAS




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
**Жёсткий диск Western Digital 4 TB WD44PURZ Purple Pro Surveillance** Обеспечьте надёжное хранение данных с системы видеонаблюдения с жёстким диском Western Digital WD44PURZ. Этот диск — идеальное решение для систем видеонаблюдения благодаря своим выдающимся характеристикам. **Основные преимущества:** * **Большой объём памяти — 4 ТБ:** достаточно места для длительного хранения видеозаписей. * **Высокая скорость передачи данных — SATA 6 Гб/с:** быстрая запись и чтение данных, что важно для бесперебойной работы системы видеонаблюдения. * **Стабильная работа — скорость вращения шпинделя 5400 об/мин:** обеспечивает надёжность и долговечность диска. * **Быстрый доступ к данным — буфер 256 МБ:** ускоряет работу с файлами и снижает нагрузку на систему. * **Технология записи CMR:** гарантирует высокое качество записи и чтения данных. **Характеристики:** * назначение: для видеонаблюдения; * вид поставки: OEM; * форм-фактор: 3.5'. Выберите жёсткий диск Western Digital WD44PURZ для надёжной и эффективной работы вашей системы видеонаблюдения!


Теги товара: 4 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск WD 4Tb 5400rpm (WD44PURZ) Purple 128Mb SATA III 3,5" NAS - стоимость товара 17370 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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