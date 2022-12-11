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Жесткий диск Seagate Barracuda 2Tb (ST2000DM008) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate Barracuda 2Tb (ST2000DM008)

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Жесткий диск Seagate Barracuda 2Tb (ST2000DM008) - фото 1
Жесткий диск Seagate Barracuda 2Tb (ST2000DM008) - фото 2
Жесткий диск Seagate Barracuda 2Tb (ST2000DM008) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск Seagate Barracuda 2Tb (ST2000DM008) - фото 1
  • Жесткий диск Seagate Barracuda 2Tb (ST2000DM008) - фото 2
  • Жесткий диск Seagate Barracuda 2Tb (ST2000DM008) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 660 руб. 
Начислим 235 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 196152
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Жесткий диск Seagate Barracuda 2Tb (ST2000DM008)
14 660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
800

Описание товара Жесткий диск Seagate Barracuda 2Tb (ST2000DM008)

Диски BarraCuda — лідери ринку накопичувачів для настільних і портативних ПК по місткості. В їх асортименті представлені моделі різної місткості (до 10 ТБ включно), так що кожен клієнт зможе вибрати накопичувач BarraCuda собі по кишені. Крім ємності, потужні BarraCuda Pro відрізняються великою швидкістю обертання шпинделя, що забезпечує високу продуктивність, блискавичне завантаження ігор і підтримку високих робочих навантажень. Вражаюча гнучкість Диски BarraCuda допоможуть вам використовувати по максимуму. Вони підлаштовуються під будь-які потреби, будь то зберігання медіафайлів або установка ігор. Переваги 3.5-дюймових жорстких дисків BarraCuda Безумовна надійність дисків BarraCuda з більш ніж 20-річною історією бренду, ємні моделі на будь-який бюджет і технологія Multi-Tier Caching Technology забезпечують універсальність цих високопродуктивних накопичувачів. Всі жорсткі диски сімейства BarraCuda використовують технологію багаторівневого кешування (MTC). Технологія MTC піднімає ПК на нові рівні продуктивності і дозволяє набагато швидше завантажувати додатки та файли.



Теги товара: 2 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate Barracuda 2Tb (ST2000DM008)

11.12.2022
Сергей

Достоинства:
Цена. Скорость работы высокая.

Недостатки:
Нет.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
Диски BarraCuda — лідери ринку накопичувачів для настільних і портативних ПК по місткості. В їх асортименті представлені моделі різної місткості (до 10 ТБ включно), так що кожен клієнт зможе вибрати накопичувач BarraCuda собі по кишені. Крім ємності, потужні BarraCuda Pro відрізняються великою швидкістю обертання шпинделя, що забезпечує високу продуктивність, блискавичне завантаження ігор і підтримку високих робочих навантажень. Вражаюча гнучкість Диски BarraCuda допоможуть вам використовувати по максимуму. Вони підлаштовуються під будь-які потреби, будь то зберігання медіафайлів або установка ігор. Переваги 3.5-дюймових жорстких дисків BarraCuda Безумовна надійність дисків BarraCuda з більш ніж 20-річною історією бренду, ємні моделі на будь-який бюджет і технологія Multi-Tier Caching Technology забезпечують універсальність цих високопродуктивних накопичувачів. Всі жорсткі диски сімейства BarraCuda використовують технологію багаторівневого кешування (MTC). Технологія MTC піднімає ПК на нові рівні продуктивності і дозволяє набагато швидше завантажувати додатки та файли.


Теги товара: 2 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы
11.12.2022
Сергей

Достоинства:
Цена. Скорость работы высокая.

Недостатки:
Нет.


Жесткий диск Seagate Barracuda 2Tb (ST2000DM008) – стоимость товара 14660 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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