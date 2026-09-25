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Жесткий диск WD 4TB 5400rpm (WD40EZZX) Blue 128Mb 6Gb/s SATA-III 3,5" купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск WD 4TB 5400rpm (WD40EZZX) Blue 128Mb 6Gb/s SATA-III 3,5"

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
  • Жесткий диск WD 4TB 5400rpm (WD40EZZX) Blue 128Mb 6Gb/s SATA-III 3,5&quot; - фото 1
  • Жесткий диск WD 4TB 5400rpm (WD40EZZX) Blue 128Mb 6Gb/s SATA-III 3,5&quot; - фото 2
  • Жесткий диск WD 4TB 5400rpm (WD40EZZX) Blue 128Mb 6Gb/s SATA-III 3,5&quot; - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 620 руб. 
Начислим 234 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735213
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Жесткий диск WD 4TB 5400rpm (WD40EZZX) Blue 128Mb 6Gb/s SATA-III 3,5"
14 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Размеры в упаковке, см
16х11х2
Вес, г.
700

Описание товара Жесткий диск WD 4TB 5400rpm (WD40EZZX) Blue 128Mb 6Gb/s SATA-III 3,5"

**Жёсткий диск Western Digital 4 TB WD40EZZX — надёжное решение для корпоративного сегмента** Обеспечьте надёжное хранение данных с жёстким диском Western Digital WD40EZZX. С объёмом в 4 ТБ он станет отличным выбором для серверов и рабочих станций в корпоративной среде. **Основные характеристики:** * **объём:** 4 ТБ — достаточно места для хранения большого объёма данных; * **скорость вращения шпинделя:** 5400 об/мин — баланс между производительностью и уровнем шума; * **кэш-память (буфер):** 128 МБ — ускоряет обработку данных и повышает производительность; * **технология записи:** CMR — гарантирует стабильную работу и надёжность хранения данных; * **интерфейс:** SATA 6 Гб/с — обеспечивает быструю передачу данных; * **форм-фактор:** 3.5' — совместим с большинством серверных и настольных систем. Жёсткий диск поставляется в OEM-версии, что делает его выгодным решением для корпоративных клиентов. Выберите Western Digital WD40EZZX для надёжного и эффективного хранения данных в вашем бизнесе!



Теги товара: 4 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск WD 4TB 5400rpm (WD40EZZX) Blue 128Mb 6Gb/s SATA-III 3,5"




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Описание
**Жёсткий диск Western Digital 4 TB WD40EZZX — надёжное решение для корпоративного сегмента** Обеспечьте надёжное хранение данных с жёстким диском Western Digital WD40EZZX. С объёмом в 4 ТБ он станет отличным выбором для серверов и рабочих станций в корпоративной среде. **Основные характеристики:** * **объём:** 4 ТБ — достаточно места для хранения большого объёма данных; * **скорость вращения шпинделя:** 5400 об/мин — баланс между производительностью и уровнем шума; * **кэш-память (буфер):** 128 МБ — ускоряет обработку данных и повышает производительность; * **технология записи:** CMR — гарантирует стабильную работу и надёжность хранения данных; * **интерфейс:** SATA 6 Гб/с — обеспечивает быструю передачу данных; * **форм-фактор:** 3.5' — совместим с большинством серверных и настольных систем. Жёсткий диск поставляется в OEM-версии, что делает его выгодным решением для корпоративных клиентов. Выберите Western Digital WD40EZZX для надёжного и эффективного хранения данных в вашем бизнесе!


Теги товара: 4 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Жесткий диск WD 4TB 5400rpm (WD40EZZX) Blue 128Mb 6Gb/s SATA-III 3,5" - по цене 14620 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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