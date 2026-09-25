Жесткий диск WD 4TB 5400rpm (WD40EZZX) Blue 128Mb 6Gb/s SATA-III 3,5"
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск WD 4TB 5400rpm (WD40EZZX) Blue 128Mb 6Gb/s SATA-III 3,5"
**Жёсткий диск Western Digital 4 TB WD40EZZX — надёжное решение для корпоративного сегмента** Обеспечьте надёжное хранение данных с жёстким диском Western Digital WD40EZZX. С объёмом в 4 ТБ он станет отличным выбором для серверов и рабочих станций в корпоративной среде. **Основные характеристики:** * **объём:** 4 ТБ — достаточно места для хранения большого объёма данных; * **скорость вращения шпинделя:** 5400 об/мин — баланс между производительностью и уровнем шума; * **кэш-память (буфер):** 128 МБ — ускоряет обработку данных и повышает производительность; * **технология записи:** CMR — гарантирует стабильную работу и надёжность хранения данных; * **интерфейс:** SATA 6 Гб/с — обеспечивает быструю передачу данных; * **форм-фактор:** 3.5' — совместим с большинством серверных и настольных систем. Жёсткий диск поставляется в OEM-версии, что делает его выгодным решением для корпоративных клиентов. Выберите Western Digital WD40EZZX для надёжного и эффективного хранения данных в вашем бизнесе!
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Теги товара: 4 тб
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Теги товара: 4 тб
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