Жесткий диск WD 1 TB WD11PURZ Purple 3.5"
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск WD 1 TB WD11PURZ Purple 3.5"
Жесткий диск WD Purple [WD11PURZ] ориентирован на комплектацию систем видеонаблюдения. Модель выдерживает заметные температурные перепады и повышенную вибрацию. Накопитель рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в режиме записи видео. Устройство поддерживает технологию Western Digital AllFrame, задачей которой является минимизация потерь кадров и улучшение воспроизведения. Диск подходит для оснащения домашних и офисных стационарных компьютеров. Устройство оптимизировано для работы в составе RAID-массивов. Жесткий диск WD Purple [WD11PURZ] имеет объем 1 ТБ. Устройство обменивается данными через интерфейс SATA III, пропускная способность которого составляет 6 Гбит/с. Диск обеспечивает скорость чтения до 110 МБ/с. При выполнении любых операций работу устройства ускоряет 64-мегабайтная кэш-память. Наибольшее влияние она имеет при чтении и записи мелких или сильно фрагментированных файлов. Частота вращения шпинделя 5400 об/мин снижает уровень шума. Диск соответствует форм-фактору 3.5 дюйма и имеет размеры 101.6x147x26.1 мм.
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Теги товара: 1 тб
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Теги товара: 1 тб
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