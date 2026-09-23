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Жесткий диск WD 1 TB WD11PURZ Purple 3.5" купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск WD 1 TB WD11PURZ Purple 3.5"

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
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  • Жесткий диск WD 1 TB WD11PURZ Purple 3.5&quot; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 260 руб. 
Начислим 181 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 634472
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Жесткий диск WD 1 TB WD11PURZ Purple 3.5"
11 260 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Время наработки на отказ
1000000
Размеры в упаковке, см
14х10х3
Вес, г.
626

Описание товара Жесткий диск WD 1 TB WD11PURZ Purple 3.5"

Жесткий диск WD Purple [WD11PURZ] ориентирован на комплектацию систем видеонаблюдения. Модель выдерживает заметные температурные перепады и повышенную вибрацию. Накопитель рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в режиме записи видео. Устройство поддерживает технологию Western Digital AllFrame, задачей которой является минимизация потерь кадров и улучшение воспроизведения. Диск подходит для оснащения домашних и офисных стационарных компьютеров. Устройство оптимизировано для работы в составе RAID-массивов. Жесткий диск WD Purple [WD11PURZ] имеет объем 1 ТБ. Устройство обменивается данными через интерфейс SATA III, пропускная способность которого составляет 6 Гбит/с. Диск обеспечивает скорость чтения до 110 МБ/с. При выполнении любых операций работу устройства ускоряет 64-мегабайтная кэш-память. Наибольшее влияние она имеет при чтении и записи мелких или сильно фрагментированных файлов. Частота вращения шпинделя 5400 об/мин снижает уровень шума. Диск соответствует форм-фактору 3.5 дюйма и имеет размеры 101.6x147x26.1 мм.



Теги товара: 1 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск WD 1 TB WD11PURZ Purple 3.5"




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Время наработки на отказ
1000000
Описание
Жесткий диск WD Purple [WD11PURZ] ориентирован на комплектацию систем видеонаблюдения. Модель выдерживает заметные температурные перепады и повышенную вибрацию. Накопитель рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в режиме записи видео. Устройство поддерживает технологию Western Digital AllFrame, задачей которой является минимизация потерь кадров и улучшение воспроизведения. Диск подходит для оснащения домашних и офисных стационарных компьютеров. Устройство оптимизировано для работы в составе RAID-массивов. Жесткий диск WD Purple [WD11PURZ] имеет объем 1 ТБ. Устройство обменивается данными через интерфейс SATA III, пропускная способность которого составляет 6 Гбит/с. Диск обеспечивает скорость чтения до 110 МБ/с. При выполнении любых операций работу устройства ускоряет 64-мегабайтная кэш-память. Наибольшее влияние она имеет при чтении и записи мелких или сильно фрагментированных файлов. Частота вращения шпинделя 5400 об/мин снижает уровень шума. Диск соответствует форм-фактору 3.5 дюйма и имеет размеры 101.6x147x26.1 мм.


Теги товара: 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск WD 1 TB WD11PURZ Purple 3.5" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 11260 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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