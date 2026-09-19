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Жесткий диск Seagate 12Tb (ST12000NM001G) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate 12Tb (ST12000NM001G)

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Жесткий диск Seagate 12Tb (ST12000NM001G)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 351524
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Размеры в упаковке, см
50х30х22
Вес, г.
475

Описание товара Жесткий диск Seagate 12Tb (ST12000NM001G)

Компания Seagate производит жесткие диски, соответствующие потребностям гипермасштабируемого рынка хранения данных. Флагманской моделью в классе Seagate X является Exos X16 — жесткие диски корпоративного класса с максимальной емкостью в этой линейке. Заполненный гелием корпус снижает общие расходы владения благодаря снижению энергопотребления и массы. Seagate Exos X16 [ST12000NM001G] найдет свое применение в гипермасштабируемых приложениях, облачных центрах обработки данных, в RAID-массивах большой емкости и высокой плотности, в системах централизованного видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate 12Tb (ST12000NM001G)




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Описание
Компания Seagate производит жесткие диски, соответствующие потребностям гипермасштабируемого рынка хранения данных. Флагманской моделью в классе Seagate X является Exos X16 — жесткие диски корпоративного класса с максимальной емкостью в этой линейке. Заполненный гелием корпус снижает общие расходы владения благодаря снижению энергопотребления и массы. Seagate Exos X16 [ST12000NM001G] найдет свое применение в гипермасштабируемых приложениях, облачных центрах обработки данных, в RAID-массивах большой емкости и высокой плотности, в системах централизованного видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Seagate 12Tb (ST12000NM001G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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