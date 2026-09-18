Жесткий диск HPE 900Gb (Q1H47A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
900 Гб
Скорость вращения
15000 об./мин.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 286303
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
900 Гб
Скорость вращения
15000 об./мин.
Размеры в упаковке, см
23х18х13
Вес, г.
900
Описание товара Жесткий диск HPE 900Gb (Q1H47A)
Диск HDD HP Enterprise - MSA, for Datacenter, SAS 3.0 (12Gb/s), 2.5", 900GB, 15K, Q1H47A
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
900 Гб
Скорость вращения
15000 об./мин.
Диск HDD HP Enterprise - MSA, for Datacenter, SAS 3.0 (12Gb/s), 2.5", 900GB, 15K, Q1H47A
Жесткий диск HPE 900Gb (Q1H47A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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