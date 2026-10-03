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Жесткий диск Seagate SkyHawk 1Tb (ST1000VX005) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate SkyHawk 1Tb (ST1000VX005)

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Жесткий диск Seagate SkyHawk 1Tb (ST1000VX005) - фото 1
Жесткий диск Seagate SkyHawk 1Tb (ST1000VX005) - фото 2
Жесткий диск Seagate SkyHawk 1Tb (ST1000VX005) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
  • Жесткий диск Seagate SkyHawk 1Tb (ST1000VX005) - фото 1
  • Жесткий диск Seagate SkyHawk 1Tb (ST1000VX005) - фото 2
  • Жесткий диск Seagate SkyHawk 1Tb (ST1000VX005) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 147841
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Жесткий диск Seagate SkyHawk 1Tb (ST1000VX005)
9 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
190

Описание товара Жесткий диск Seagate SkyHawk 1Tb (ST1000VX005)

Диски SkyHawk емкостью до 10 ТБ спроектированы для круглосуточной записи с сетевых и цифровых видеорегистраторов. Диски SkyHawk с усовершенствованной микропрограммой ImagePerfect сводят к минимуму количество потерянных кадров и время простоя.

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate SkyHawk 1Tb (ST1000VX005)




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Описание
Диски SkyHawk емкостью до 10 ТБ спроектированы для круглосуточной записи с сетевых и цифровых видеорегистраторов. Диски SkyHawk с усовершенствованной микропрограммой ImagePerfect сводят к минимуму количество потерянных кадров и время простоя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Seagate SkyHawk 1Tb (ST1000VX005) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9990 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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