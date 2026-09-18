Жесткий диск Toshiba Enterprise 300Gb (AL15SEB030N)
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Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
300 Гб
Объем буферной памяти, мб
128
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 289788
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
300 Гб
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х1
Вес, г.
170
Описание товара Жесткий диск Toshiba Enterprise 300Gb (AL15SEB030N)
Диск HDD Toshiba - Enterprise Performance AL15SEB, for Enterprise, SAS 3.0 (12Gb/s), 2.5", 300GB, 10K, 128MB, AL15SEB030N
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
300 Гб
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Диск HDD Toshiba - Enterprise Performance AL15SEB, for Enterprise, SAS 3.0 (12Gb/s), 2.5", 300GB, 10K, 128MB, AL15SEB030N
Жесткий диск Toshiba Enterprise 300Gb (AL15SEB030N) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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