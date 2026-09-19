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Жесткий диск Toshiba S300 Surveillance 1Tb (HDWV110UZSVA) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Toshiba S300 Surveillance 1Tb (HDWV110UZSVA)

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Жесткий диск Toshiba S300 Surveillance 1Tb (HDWV110UZSVA)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 418433
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Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
600

Описание товара Жесткий диск Toshiba S300 Surveillance 1Tb (HDWV110UZSVA)

Жесткий диск TOSHIBA S300 HDWV110UZSVA, 1ТБ, HDD, SATA III, 3.5

Отзывы о товаре Жесткий диск Toshiba S300 Surveillance 1Tb (HDWV110UZSVA)




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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Описание
Жесткий диск TOSHIBA S300 HDWV110UZSVA, 1ТБ, HDD, SATA III, 3.5
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Toshiba S300 Surveillance 1Tb (HDWV110UZSVA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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