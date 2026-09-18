Жесткий диск Seagate 1Tb (ST1000NM001A)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 293498
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
650
Описание товара Жесткий диск Seagate 1Tb (ST1000NM001A)
Exos E — самые мощные и безопасные жесткие диски, которые помогут использовать все возможности систем хранения данных корпоративного класса. Они поддерживают круглосуточную работу, а также предусматривают расширенные возможности для повышения производительности, надежности, безопасности системы и управления хранением данных. Жесткие диски серии Exos E — это поколение революционных накопителей, созданное специально для стабильной работы при рабочих нагрузках корпоративного уровня.
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Exos E — самые мощные и безопасные жесткие диски, которые помогут использовать все возможности систем хранения данных корпоративного класса. Они поддерживают круглосуточную работу, а также предусматривают расширенные возможности для повышения производительности, надежности, безопасности системы и управления хранением данных. Жесткие диски серии Exos E — это поколение революционных накопителей, созданное специально для стабильной работы при рабочих нагрузках корпоративного уровня.
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