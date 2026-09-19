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Жесткий диск Western Digitall 500Gb (WD5000LPSX) Black купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Western Digitall 500Gb (WD5000LPSX) Black

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Жесткий диск Western Digitall 500Gb (WD5000LPSX) Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396147
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
100

Описание товара Жесткий диск Western Digitall 500Gb (WD5000LPSX) Black

Современные игры и программы требуют высокого качества составляющих компьютера для оптимальной работы. Жесткий диск WD Black WD5000LPSX отвечает всем требованиям и, при этом, имеет очень приятную стоимость. Общий объем диска составляет 500 Гб. Буферная память имеет размер 64 Мб. Корпус жесткого диска WD Black WD5000LPSX изготовлен из высокопрочного материала и обеспечивает надежную защиту накопителя при несильных ударах и падениях. Скорость вращения шпинделя - 7200 об/мин, что гарантирует высокую скорость передачи и записи данных. Форм-фактор 2.5 дюйма широко распространен и подходит к большинству современных компьютеров. Гарантия на модель составляет 60 месяцев со дня покупки.

Отзывы о товаре Жесткий диск Western Digitall 500Gb (WD5000LPSX) Black




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Описание
Современные игры и программы требуют высокого качества составляющих компьютера для оптимальной работы. Жесткий диск WD Black WD5000LPSX отвечает всем требованиям и, при этом, имеет очень приятную стоимость. Общий объем диска составляет 500 Гб. Буферная память имеет размер 64 Мб. Корпус жесткого диска WD Black WD5000LPSX изготовлен из высокопрочного материала и обеспечивает надежную защиту накопителя при несильных ударах и падениях. Скорость вращения шпинделя - 7200 об/мин, что гарантирует высокую скорость передачи и записи данных. Форм-фактор 2.5 дюйма широко распространен и подходит к большинству современных компьютеров. Гарантия на модель составляет 60 месяцев со дня покупки.
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Отзывы


Жесткий диск Western Digitall 500Gb (WD5000LPSX) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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