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Жесткий диск Toshiba SATA-III 2TB DT02ACA200 Notebook/Desktop (7200rpm) 256Mb 3.5" купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Toshiba SATA-III 2TB DT02ACA200 Notebook/Desktop (7200rpm) 256Mb 3.5"

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Жесткий диск Toshiba SATA-III 2TB DT02ACA200 Notebook/Desktop (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 1
Жесткий диск Toshiba SATA-III 2TB DT02ACA200 Notebook/Desktop (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 2
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Жесткий диск Toshiba SATA-III 2TB DT02ACA200 Notebook/Desktop (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 2TB DT02ACA200 Notebook/Desktop (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 1
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 2TB DT02ACA200 Notebook/Desktop (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 2
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 2TB DT02ACA200 Notebook/Desktop (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 3
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 2TB DT02ACA200 Notebook/Desktop (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 4
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 2TB DT02ACA200 Notebook/Desktop (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675126
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Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
600000
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
440

Описание товара Жесткий диск Toshiba SATA-III 2TB DT02ACA200 Notebook/Desktop (7200rpm) 256Mb 3.5"

Жесткий диск Toshiba DT02 [DT02ACA200] форм-фактора 3.5 дюйма предназначен для установки в стационарные настольные компьютеры, моноблоки и внешние системы хранения. Благодаря объему 2 ТБ он обеспечивает размещение документов, программ, мультимедийного контента. Технология магнитной записи Drive-Managed SMR гарантирует производительность обработки информации, а также стабильность хранения и целостность файлов. Накопитель Toshiba DT02 [DT02ACA200] подключается по интерфейсу SATA III с пропускной способностью 6 Гбит/с.



Теги товара: 2 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Toshiba SATA-III 2TB DT02ACA200 Notebook/Desktop (7200rpm) 256Mb 3.5"




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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
600000
Описание
Жесткий диск Toshiba DT02 [DT02ACA200] форм-фактора 3.5 дюйма предназначен для установки в стационарные настольные компьютеры, моноблоки и внешние системы хранения. Благодаря объему 2 ТБ он обеспечивает размещение документов, программ, мультимедийного контента. Технология магнитной записи Drive-Managed SMR гарантирует производительность обработки информации, а также стабильность хранения и целостность файлов. Накопитель Toshiba DT02 [DT02ACA200] подключается по интерфейсу SATA III с пропускной способностью 6 Гбит/с.


Теги товара: 2 тб
Самовывоз
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Отзывы


Жесткий диск Toshiba SATA-III 2TB DT02ACA200 Notebook/Desktop (7200rpm) 256Mb 3.5" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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