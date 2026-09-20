Жесткий диск Toshiba SATA-III 2TB DT02ACA200 Notebook/Desktop (7200rpm) 256Mb 3.5"
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675126
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
600000
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
440
Описание товара Жесткий диск Toshiba SATA-III 2TB DT02ACA200 Notebook/Desktop (7200rpm) 256Mb 3.5"
Жесткий диск Toshiba DT02 [DT02ACA200] форм-фактора 3.5 дюйма предназначен для установки в стационарные настольные компьютеры, моноблоки и внешние системы хранения. Благодаря объему 2 ТБ он обеспечивает размещение документов, программ, мультимедийного контента. Технология магнитной записи Drive-Managed SMR гарантирует производительность обработки информации, а также стабильность хранения и целостность файлов. Накопитель Toshiba DT02 [DT02ACA200] подключается по интерфейсу SATA III с пропускной способностью 6 Гбит/с.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 2 тб
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
600000
Жесткий диск Toshiba DT02 [DT02ACA200] форм-фактора 3.5 дюйма предназначен для установки в стационарные настольные компьютеры, моноблоки и внешние системы хранения. Благодаря объему 2 ТБ он обеспечивает размещение документов, программ, мультимедийного контента. Технология магнитной записи Drive-Managed SMR гарантирует производительность обработки информации, а также стабильность хранения и целостность файлов. Накопитель Toshiba DT02 [DT02ACA200] подключается по интерфейсу SATA III с пропускной способностью 6 Гбит/с.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 2 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 2 тб
Жесткий диск Toshiba SATA-III 2TB DT02ACA200 Notebook/Desktop (7200rpm) 256Mb 3.5" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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