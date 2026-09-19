Жесткий диск Toshiba Enterprise Capacity 16Tb (MG08ACA16TE)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
16 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 357842
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
16 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Филиппины
Размеры в упаковке, см
18х14х4
Вес, г.
720
Описание товара Жесткий диск Toshiba Enterprise Capacity 16Tb (MG08ACA16TE)
Жесткий диск Toshiba емкостью 16 Тб предназначен для использования в корпоративных системах. Диск выполнен в формате 3.5" с интерфейсом подключения SATA 6Gb/s и скоростью вращения 7200rpm.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 67 310 руб.16828 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 12TB WD122PURP Surveillance Purple Pro
-
В наличииЦена 77 170 руб.19293 руб. в СплитЖесткий диск WD Gold 14Tb (WD141KRYZ)
-
В наличииЦена 78 160 руб.19540 руб. в СплитЖесткий диск Seagate SATA-III 16Tb ST16000NT001 NAS Ironwolf Pro...
-
В наличииЦена 81 280 руб.20320 руб. в СплитЖесткий диск HDD Synology 12Tb (HAT5300-12T)
-
В наличииЦена 81 590 руб.20398 руб. в СплитЖесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241KFGX) Red Pro SATA III 6Gb/s ...
-
В наличииЦена 86 780 руб.21695 руб. в СплитЖесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09ACA18TE)
-
В наличииЦена 86 790 руб.21698 руб. в СплитЖесткий диск Western Digital Original Red Pro 16Tb (WD161KFGX)
-
В наличииЦена 88 890 руб.22223 руб. в СплитЖесткий диск HDD Synology SATA 16TB (HAT5300-16T)
-
В наличииЦена 90 580 руб.22645 руб. в СплитЖесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09SCA18TE)
-
В наличииЦена 115 310 руб.28828 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 24TB WD241KRYZ Server Gold
-
В наличииЦена 115 660 руб.28915 руб. в СплитЖесткий диск WD 26Tb 7200rpm (WD260PURP) Purple Pro SATA III 6Gb...
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
16 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Филиппины
Жесткий диск Toshiba емкостью 16 Тб предназначен для использования в корпоративных системах. Диск выполнен в формате 3.5" с интерфейсом подключения SATA 6Gb/s и скоростью вращения 7200rpm.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Жесткий диск Toshiba Enterprise Capacity 16Tb (MG08ACA16TE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Жесткий диск Toshiba Enterprise Capacity 16Tb (MG08ACA16TE)