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Жесткий диск Toshiba Enterprise Capacity 16Tb (MG08ACA16TE) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Toshiba Enterprise Capacity 16Tb (MG08ACA16TE)

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Жесткий диск Toshiba Enterprise Capacity 16Tb (MG08ACA16TE) - фото 1
Жесткий диск Toshiba Enterprise Capacity 16Tb (MG08ACA16TE) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
16 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск Toshiba Enterprise Capacity 16Tb (MG08ACA16TE) - фото 1
  • Жесткий диск Toshiba Enterprise Capacity 16Tb (MG08ACA16TE) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 357842
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Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
16 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Филиппины
Размеры в упаковке, см
18х14х4
Вес, г.
720

Описание товара Жесткий диск Toshiba Enterprise Capacity 16Tb (MG08ACA16TE)

Жесткий диск Toshiba емкостью 16 Тб предназначен для использования в корпоративных системах. Диск выполнен в формате 3.5" с интерфейсом подключения SATA 6Gb/s и скоростью вращения 7200rpm.

Отзывы о товаре Жесткий диск Toshiba Enterprise Capacity 16Tb (MG08ACA16TE)




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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
16 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Филиппины
Описание
Жесткий диск Toshiba емкостью 16 Тб предназначен для использования в корпоративных системах. Диск выполнен в формате 3.5" с интерфейсом подключения SATA 6Gb/s и скоростью вращения 7200rpm.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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