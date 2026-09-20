Жесткий диск Seagate SATA-III 2TB ST2000VN003 NAS Ironwolf (5400rpm) 256Mb 3.5"
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск Seagate SATA-III 2TB ST2000VN003 NAS Ironwolf (5400rpm) 256Mb 3.5"
Жесткий диск Seagate IronWolf [ST2000VN003] 3.5-дюймового форм-фактора ориентирован на оснащение частных и коммерческих сетевых хранилищ, офисных и домашних компьютеров, мультимедиа-серверов и корпоративных рабочих станций. Модель с объемом 2 ТБ использует для обмена данными интерфейс SATA III с пропускной способностью 6 Гбит/с. Устройство оптимизировано для работы в составе RAID массивов. Надежность HDD выражена средним временем безотказной работы 1000000 ч. Жесткий диск Seagate IronWolf [ST2000VN003] обеспечивает скорость передачи данных до 180 Мб/с. 256-мегабайтная кэш-память влияет на быстродействие устройства при выполнении любых действий с данными. Ее роль особенно заметна при чтении и записи многочисленных мелких или сильно фрагментированных файлов. Шпиндель диска вращается с частотой 5400 об/мин. Показатель обеспечивает баланс производительности, надежности и малошумности. Уровень шума и вибрации диска снижает технология AgileArray. Одно из преимуществ модели – энергоэффективность. Максимальная потребляемая мощность устройства составляет 3.1 Вт.
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Теги товара: 2 тб
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