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Жесткий диск Seagate SATA-III 2TB ST2000VN003 NAS Ironwolf (5400rpm) 256Mb 3.5" купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate SATA-III 2TB ST2000VN003 NAS Ironwolf (5400rpm) 256Mb 3.5"

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Жесткий диск Seagate SATA-III 2TB ST2000VN003 NAS Ironwolf (5400rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 1
Жесткий диск Seagate SATA-III 2TB ST2000VN003 NAS Ironwolf (5400rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 2
Жесткий диск Seagate SATA-III 2TB ST2000VN003 NAS Ironwolf (5400rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 3
Жесткий диск Seagate SATA-III 2TB ST2000VN003 NAS Ironwolf (5400rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 4
Жесткий диск Seagate SATA-III 2TB ST2000VN003 NAS Ironwolf (5400rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
  • Жесткий диск Seagate SATA-III 2TB ST2000VN003 NAS Ironwolf (5400rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 1
  • Жесткий диск Seagate SATA-III 2TB ST2000VN003 NAS Ironwolf (5400rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 2
  • Жесткий диск Seagate SATA-III 2TB ST2000VN003 NAS Ironwolf (5400rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 3
  • Жесткий диск Seagate SATA-III 2TB ST2000VN003 NAS Ironwolf (5400rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 4
  • Жесткий диск Seagate SATA-III 2TB ST2000VN003 NAS Ironwolf (5400rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675120
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
400

Описание товара Жесткий диск Seagate SATA-III 2TB ST2000VN003 NAS Ironwolf (5400rpm) 256Mb 3.5"

Жесткий диск Seagate IronWolf [ST2000VN003] 3.5-дюймового форм-фактора ориентирован на оснащение частных и коммерческих сетевых хранилищ, офисных и домашних компьютеров, мультимедиа-серверов и корпоративных рабочих станций. Модель с объемом 2 ТБ использует для обмена данными интерфейс SATA III с пропускной способностью 6 Гбит/с. Устройство оптимизировано для работы в составе RAID массивов. Надежность HDD выражена средним временем безотказной работы 1000000 ч. Жесткий диск Seagate IronWolf [ST2000VN003] обеспечивает скорость передачи данных до 180 Мб/с. 256-мегабайтная кэш-память влияет на быстродействие устройства при выполнении любых действий с данными. Ее роль особенно заметна при чтении и записи многочисленных мелких или сильно фрагментированных файлов. Шпиндель диска вращается с частотой 5400 об/мин. Показатель обеспечивает баланс производительности, надежности и малошумности. Уровень шума и вибрации диска снижает технология AgileArray. Одно из преимуществ модели – энергоэффективность. Максимальная потребляемая мощность устройства составляет 3.1 Вт.



Теги товара: 2 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate SATA-III 2TB ST2000VN003 NAS Ironwolf (5400rpm) 256Mb 3.5"




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
Жесткий диск Seagate IronWolf [ST2000VN003] 3.5-дюймового форм-фактора ориентирован на оснащение частных и коммерческих сетевых хранилищ, офисных и домашних компьютеров, мультимедиа-серверов и корпоративных рабочих станций. Модель с объемом 2 ТБ использует для обмена данными интерфейс SATA III с пропускной способностью 6 Гбит/с. Устройство оптимизировано для работы в составе RAID массивов. Надежность HDD выражена средним временем безотказной работы 1000000 ч. Жесткий диск Seagate IronWolf [ST2000VN003] обеспечивает скорость передачи данных до 180 Мб/с. 256-мегабайтная кэш-память влияет на быстродействие устройства при выполнении любых действий с данными. Ее роль особенно заметна при чтении и записи многочисленных мелких или сильно фрагментированных файлов. Шпиндель диска вращается с частотой 5400 об/мин. Показатель обеспечивает баланс производительности, надежности и малошумности. Уровень шума и вибрации диска снижает технология AgileArray. Одно из преимуществ модели – энергоэффективность. Максимальная потребляемая мощность устройства составляет 3.1 Вт.


Теги товара: 2 тб
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Жесткий диск Seagate SATA-III 2TB ST2000VN003 NAS Ironwolf (5400rpm) 256Mb 3.5" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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