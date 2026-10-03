Монитор KTC 27" Black (M27P20P)
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Характеристики
Описание товара Монитор KTC 27" Black (M27P20P)
Монитор KTC привносит новое измерение в мир игр и развлечений благодаря выдающимся техническим характеристикам и современному дизайну. С диагональю экрана в 27 дюймов и матовым покрытием, этот монитор обеспечивает великолепное качество изображения с четкими деталями и насыщенными цветами. Благодаря IPS-матрице и широкому углу обзора в 178°, картинка остается яркой и четкой, независимо от вашего положения перед экраном. Этот монитор прекрасно подходит для геймеров, так как его время отклика составляет всего 1 мс, а частота обновления достигает 160 Гц, что позволяет наслаждаться динамичным и плавным геймплеем без задержек. Яркость экрана в 600 кд/м? обеспечивает четкость изображений даже в ярко освещенных помещениях. Монитор KTC оснащен встроенными динамиками, что избавляет от необходимости в дополнительных аудиоустройствах, и USB-концентратором для удобного подключения периферийных устройств. Удобство в установке и эргономичность достигается благодаря совместимости со стандартом крепления VESA, что позволяет легко адаптировать монитор под индивидуальные нужды пользователя. С весом всего 6 кг (с подставкой), этот монитор легко интегрируется в любое рабочее или игровое пространство, обеспечивая комфорт и производительность на высоком уровне. Монитор KTC — превосходный выбор для тех, кто ценит качество, скорость и функциональность.
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Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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