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Монитор KTC 27" Black (M27P20P) купить с доставкой в Москве
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Монитор KTC 27" Black (M27P20P)

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Монитор KTC 27&quot; Black (M27P20P) - фото 1
Монитор KTC 27&quot; Black (M27P20P) - фото 2
Монитор KTC 27&quot; Black (M27P20P) - фото 3
Монитор KTC 27&quot; Black (M27P20P) - фото 4
Монитор KTC 27&quot; Black (M27P20P) - фото 5
Монитор KTC 27&quot; Black (M27P20P) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1, динамическая - 100000000:1
Частота обновления, Гц
160
Яркость
600 Кд/м?
  • Монитор KTC 27&quot; Black (M27P20P) - фото 1
  • Монитор KTC 27&quot; Black (M27P20P) - фото 2
  • Монитор KTC 27&quot; Black (M27P20P) - фото 3
  • Монитор KTC 27&quot; Black (M27P20P) - фото 4
  • Монитор KTC 27&quot; Black (M27P20P) - фото 5
  • Монитор KTC 27&quot; Black (M27P20P) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633715
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Характеристики

Бренд
KTC
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Особенности
Flicker-free, Blue Light Filter/Shield
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1, динамическая - 100000000:1
Частота обновления, Гц
160
Яркость
600 Кд/м?
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х49х22
Вес, кг.
12

Описание товара Монитор KTC 27" Black (M27P20P)

Монитор KTC привносит новое измерение в мир игр и развлечений благодаря выдающимся техническим характеристикам и современному дизайну. С диагональю экрана в 27 дюймов и матовым покрытием, этот монитор обеспечивает великолепное качество изображения с четкими деталями и насыщенными цветами. Благодаря IPS-матрице и широкому углу обзора в 178°, картинка остается яркой и четкой, независимо от вашего положения перед экраном. Этот монитор прекрасно подходит для геймеров, так как его время отклика составляет всего 1 мс, а частота обновления достигает 160 Гц, что позволяет наслаждаться динамичным и плавным геймплеем без задержек. Яркость экрана в 600 кд/м? обеспечивает четкость изображений даже в ярко освещенных помещениях. Монитор KTC оснащен встроенными динамиками, что избавляет от необходимости в дополнительных аудиоустройствах, и USB-концентратором для удобного подключения периферийных устройств. Удобство в установке и эргономичность достигается благодаря совместимости со стандартом крепления VESA, что позволяет легко адаптировать монитор под индивидуальные нужды пользователя. С весом всего 6 кг (с подставкой), этот монитор легко интегрируется в любое рабочее или игровое пространство, обеспечивая комфорт и производительность на высоком уровне. Монитор KTC — превосходный выбор для тех, кто ценит качество, скорость и функциональность.



Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор KTC 27" Black (M27P20P)




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Характеристики
Бренд
KTC
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Особенности
Flicker-free, Blue Light Filter/Shield
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1, динамическая - 100000000:1
Частота обновления, Гц
160
Яркость
600 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор KTC привносит новое измерение в мир игр и развлечений благодаря выдающимся техническим характеристикам и современному дизайну. С диагональю экрана в 27 дюймов и матовым покрытием, этот монитор обеспечивает великолепное качество изображения с четкими деталями и насыщенными цветами. Благодаря IPS-матрице и широкому углу обзора в 178°, картинка остается яркой и четкой, независимо от вашего положения перед экраном. Этот монитор прекрасно подходит для геймеров, так как его время отклика составляет всего 1 мс, а частота обновления достигает 160 Гц, что позволяет наслаждаться динамичным и плавным геймплеем без задержек. Яркость экрана в 600 кд/м? обеспечивает четкость изображений даже в ярко освещенных помещениях. Монитор KTC оснащен встроенными динамиками, что избавляет от необходимости в дополнительных аудиоустройствах, и USB-концентратором для удобного подключения периферийных устройств. Удобство в установке и эргономичность достигается благодаря совместимости со стандартом крепления VESA, что позволяет легко адаптировать монитор под индивидуальные нужды пользователя. С весом всего 6 кг (с подставкой), этот монитор легко интегрируется в любое рабочее или игровое пространство, обеспечивая комфорт и производительность на высоком уровне. Монитор KTC — превосходный выбор для тех, кто ценит качество, скорость и функциональность.


Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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Отзывы


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