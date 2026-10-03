Wi-Fi роутер D-Link AC1200 (DIR-842/RU/R5A)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер D-Link AC1200 (DIR-842/RU/R5A)
D-Link DIR-842/RU/R5A Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC1200 Wave 2 с поддержкой MU-MIMO и EasyMesh. Используя беспроводной маршрутизатор DIR-842, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с).
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