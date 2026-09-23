Yes - The Ladder (4029759143154) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Yes - The Ladder (4029759143154) виниловая пластинка
"The Ladder" - это 18-й студийный альбом культовой английской рок-группы "Yes", вышедший 20 сентября 1999 года. Альбом полностью удовлетворил все ожидания фанов группы и занял 36 строчку в чартах Великобритании и 99 строчку в чартах США. Лимитированное переиздание на 180-ти граммовом виниле. "Yes" - английская рок-группа, которая была сформирована в 1968 году басистом Chris Squire и вокалистом Jon Anderson. Характерными чертами музыки группы "Yes" стали резкие динамические контрасты, расширенная продолжительность композиций, а также смешение разных стилей. В состав группы вошли Jon Anderson (ведущий вокал, перкуссия, гитара, арфа), Chris Squire (бас-гитара, вокал, бэк-вокал), Steve Howe (гитара, вокал), Rick Wakeman (клавишные) и Alan White (ударные, бэк-вокал). Альбом "90125" стал рекордным для группы по количеству продаж (6 миллионов экземпляров). Центральной композицией становится "Owner Of a Lonely Heart", которая моментально взлетает на вершины хит-парадов. Композиция "Cinema" была удостоена престижной награды Грэмми в номинации "Лучшее инструментальное рок-исполнение".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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