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Yes - The Ladder (4029759143154) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yes - The Ladder (4029759143154) виниловая пластинка

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Yes - The Ladder (4029759143154) виниловая пластинка - фото 1
Yes - The Ladder (4029759143154) виниловая пластинка - фото 2
Yes - The Ladder (4029759143154) виниловая пластинка - фото 3
Yes - The Ladder (4029759143154) виниловая пластинка - фото 4
Yes - The Ladder (4029759143154) виниловая пластинка - фото 5
Yes - The Ladder (4029759143154) виниловая пластинка - фото 6
Yes - The Ladder (4029759143154) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
The Ladder
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yes - The Ladder (4029759143154) виниловая пластинка - фото 1
  • Yes - The Ladder (4029759143154) виниловая пластинка - фото 2
  • Yes - The Ladder (4029759143154) виниловая пластинка - фото 3
  • Yes - The Ladder (4029759143154) виниловая пластинка - фото 4
  • Yes - The Ladder (4029759143154) виниловая пластинка - фото 5
  • Yes - The Ladder (4029759143154) виниловая пластинка - фото 6
  • Yes - The Ladder (4029759143154) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629943
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Yes - The Ladder (4029759143154) виниловая пластинка
5 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759143154]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
The Ladder
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Homeworld, It Will Be A Good Day (The River), Lightning Strikes, Can I?, Face To Face, If Only You Knew, To Be Alive (Hep Yadda), Finally, The Messenger, New Language, Nine Voices (Longwalker)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Yes - The Ladder (4029759143154) виниловая пластинка

"The Ladder" - это 18-й студийный альбом культовой английской рок-группы "Yes", вышедший 20 сентября 1999 года. Альбом полностью удовлетворил все ожидания фанов группы и занял 36 строчку в чартах Великобритании и 99 строчку в чартах США. Лимитированное переиздание на 180-ти граммовом виниле. "Yes" - английская рок-группа, которая была сформирована в 1968 году басистом Chris Squire и вокалистом Jon Anderson. Характерными чертами музыки группы "Yes" стали резкие динамические контрасты, расширенная продолжительность композиций, а также смешение разных стилей. В состав группы вошли Jon Anderson (ведущий вокал, перкуссия, гитара, арфа), Chris Squire (бас-гитара, вокал, бэк-вокал), Steve Howe (гитара, вокал), Rick Wakeman (клавишные) и Alan White (ударные, бэк-вокал). Альбом "90125" стал рекордным для группы по количеству продаж (6 миллионов экземпляров). Центральной композицией становится "Owner Of a Lonely Heart", которая моментально взлетает на вершины хит-парадов. Композиция "Cinema" была удостоена престижной награды Грэмми в номинации "Лучшее инструментальное рок-исполнение".



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре Yes - The Ladder (4029759143154) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759143154]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
The Ladder
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Homeworld, It Will Be A Good Day (The River), Lightning Strikes, Can I?, Face To Face, If Only You Knew, To Be Alive (Hep Yadda), Finally, The Messenger, New Language, Nine Voices (Longwalker)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"The Ladder" - это 18-й студийный альбом культовой английской рок-группы "Yes", вышедший 20 сентября 1999 года. Альбом полностью удовлетворил все ожидания фанов группы и занял 36 строчку в чартах Великобритании и 99 строчку в чартах США. Лимитированное переиздание на 180-ти граммовом виниле. "Yes" - английская рок-группа, которая была сформирована в 1968 году басистом Chris Squire и вокалистом Jon Anderson. Характерными чертами музыки группы "Yes" стали резкие динамические контрасты, расширенная продолжительность композиций, а также смешение разных стилей. В состав группы вошли Jon Anderson (ведущий вокал, перкуссия, гитара, арфа), Chris Squire (бас-гитара, вокал, бэк-вокал), Steve Howe (гитара, вокал), Rick Wakeman (клавишные) и Alan White (ударные, бэк-вокал). Альбом "90125" стал рекордным для группы по количеству продаж (6 миллионов экземпляров). Центральной композицией становится "Owner Of a Lonely Heart", которая моментально взлетает на вершины хит-парадов. Композиция "Cinema" была удостоена престижной награды Грэмми в номинации "Лучшее инструментальное рок-исполнение".


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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Отзывы


Yes - The Ladder (4029759143154) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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