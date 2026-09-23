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Sachal Vasandani - Midnight Shelter (coloured) (5060509791255) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sachal Vasandani - Midnight Shelter (coloured) (5060509791255) виниловая пластинка

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Sachal Vasandani - Midnight Shelter (coloured) (5060509791255) виниловая пластинка - фото 1
Sachal Vasandani - Midnight Shelter (coloured) (5060509791255) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sachal Vasandani
Альбом (сингл)
Midnight Shelter
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Sachal Vasandani - Midnight Shelter (coloured) (5060509791255) виниловая пластинка - фото 1
  • Sachal Vasandani - Midnight Shelter (coloured) (5060509791255) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629923
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sachal Vasandani - Midnight Shelter (coloured) (5060509791255) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edition Records
Barcode
[5060509791255]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sachal Vasandani
Альбом (сингл)
Midnight Shelter
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sachal Vasandani - Midnight Shelter (coloured) (5060509791255) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Summer No School, Before You Go, Adore You, River Man, Great Ocean Road, Throw It Away, Dont think Twice, Its All Right, Love Away, Blackbird, Dance Cadaverous, One Last Try

Отзывы о товаре Sachal Vasandani - Midnight Shelter (coloured) (5060509791255) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edition Records
Barcode
[5060509791255]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sachal Vasandani
Альбом (сингл)
Midnight Shelter
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Summer No School, Before You Go, Adore You, River Man, Great Ocean Road, Throw It Away, Dont think Twice, Its All Right, Love Away, Blackbird, Dance Cadaverous, One Last Try
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sachal Vasandani - Midnight Shelter (coloured) (5060509791255) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4150 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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