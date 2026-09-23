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New Trolls - Tempi Dispari (8028980876028) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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New Trolls - Tempi Dispari (8028980876028) виниловая пластинка

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New Trolls - Tempi Dispari (8028980876028) виниловая пластинка - фото 1
New Trolls - Tempi Dispari (8028980876028) виниловая пластинка - фото 2
New Trolls - Tempi Dispari (8028980876028) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Trolls
Альбом (сингл)
Tempi Dispari
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • New Trolls - Tempi Dispari (8028980876028) виниловая пластинка - фото 1
  • New Trolls - Tempi Dispari (8028980876028) виниловая пластинка - фото 2
  • New Trolls - Tempi Dispari (8028980876028) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629698
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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New Trolls - Tempi Dispari (8028980876028) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Azzurra Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Trolls
Альбом (сингл)
Tempi Dispari
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара New Trolls - Tempi Dispari (8028980876028) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле.

Отзывы о товаре New Trolls - Tempi Dispari (8028980876028) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Azzurra Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Trolls
Альбом (сингл)
Tempi Dispari
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
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Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


New Trolls - Tempi Dispari (8028980876028) виниловая пластинка - по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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