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Nazareth - No Jive (Clear) (4050538801392) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nazareth - No Jive (Clear) (4050538801392) виниловая пластинка

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Nazareth - No Jive (Clear) (4050538801392) виниловая пластинка - фото 1
Nazareth - No Jive (Clear) (4050538801392) виниловая пластинка - фото 2
Nazareth - No Jive (Clear) (4050538801392) виниловая пластинка - фото 3
Nazareth - No Jive (Clear) (4050538801392) виниловая пластинка - фото 4
Nazareth - No Jive (Clear) (4050538801392) виниловая пластинка - фото 5
Nazareth - No Jive (Clear) (4050538801392) виниловая пластинка - фото 6
Nazareth - No Jive (Clear) (4050538801392) виниловая пластинка - фото 7
Nazareth - No Jive (Clear) (4050538801392) виниловая пластинка - фото 8
Nazareth - No Jive (Clear) (4050538801392) виниловая пластинка - фото 9
Nazareth - No Jive (Clear) (4050538801392) виниловая пластинка - фото 10
Nazareth - No Jive (Clear) (4050538801392) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
No Jive
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Nazareth - No Jive (Clear) (4050538801392) виниловая пластинка - фото 1
  • Nazareth - No Jive (Clear) (4050538801392) виниловая пластинка - фото 2
  • Nazareth - No Jive (Clear) (4050538801392) виниловая пластинка - фото 3
  • Nazareth - No Jive (Clear) (4050538801392) виниловая пластинка - фото 4
  • Nazareth - No Jive (Clear) (4050538801392) виниловая пластинка - фото 5
  • Nazareth - No Jive (Clear) (4050538801392) виниловая пластинка - фото 6
  • Nazareth - No Jive (Clear) (4050538801392) виниловая пластинка - фото 7
  • Nazareth - No Jive (Clear) (4050538801392) виниловая пластинка - фото 8
  • Nazareth - No Jive (Clear) (4050538801392) виниловая пластинка - фото 9
  • Nazareth - No Jive (Clear) (4050538801392) виниловая пластинка - фото 10
  • Nazareth - No Jive (Clear) (4050538801392) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629692
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Nazareth - No Jive (Clear) (4050538801392) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538801392]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
No Jive
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Hire And Fire, Do You Wanna Play House, Right Between The Eyes, Every Time It Rains, Keeping Our Love Alive, Thinkin' Man's Nightmare, Cover Your Heart, Lap Of Luxury, The Rowan Tree / Tell Me That You Love Me, Cry Wolf, This Flight Tonight, Tell Me That You Love Me
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nazareth - No Jive (Clear) (4050538801392) виниловая пластинка

NAZARETH продолжают переиздание своих самых любимых альбомов на цветном виниле. Каждый альбом будет выпущен на отдельном диске в своем уникальном ярком цвете с переработанной иллюстрацией, основанной на оригинальных конвертах и новых, сделанных на заказ, «яблоках» дисков. No Jive — восемнадцатый студийный альбом британской группы Nazareth.

Отзывы о товаре Nazareth - No Jive (Clear) (4050538801392) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538801392]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
No Jive
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Hire And Fire, Do You Wanna Play House, Right Between The Eyes, Every Time It Rains, Keeping Our Love Alive, Thinkin' Man's Nightmare, Cover Your Heart, Lap Of Luxury, The Rowan Tree / Tell Me That You Love Me, Cry Wolf, This Flight Tonight, Tell Me That You Love Me
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
NAZARETH продолжают переиздание своих самых любимых альбомов на цветном виниле. Каждый альбом будет выпущен на отдельном диске в своем уникальном ярком цвете с переработанной иллюстрацией, основанной на оригинальных конвертах и новых, сделанных на заказ, «яблоках» дисков. No Jive — восемнадцатый студийный альбом британской группы Nazareth.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nazareth - No Jive (Clear) (4050538801392) виниловая пластинка - стоимость товара 4630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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