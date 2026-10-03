Top.Mail.Ru
Wi-Fi адаптер Tenda TEG1008M U18A купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi адаптер Tenda TEG1008M U18A

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi адаптер Tenda TEG1008M U18A - фото 1
Wi-Fi адаптер Tenda TEG1008M U18A - фото 2
Wi-Fi адаптер Tenda TEG1008M U18A - фото 3
Wi-Fi адаптер Tenda TEG1008M U18A - фото 4
Wi-Fi адаптер Tenda TEG1008M U18A - фото 5
Wi-Fi адаптер Tenda TEG1008M U18A - фото 6
Wi-Fi адаптер Tenda TEG1008M U18A - фото 7
Wi-Fi адаптер Tenda TEG1008M U18A - фото 8
Wi-Fi адаптер Tenda TEG1008M U18A - фото 9
Wi-Fi адаптер Tenda TEG1008M U18A - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1775 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi адаптер Tenda TEG1008M U18A - фото 1
  • Wi-Fi адаптер Tenda TEG1008M U18A - фото 2
  • Wi-Fi адаптер Tenda TEG1008M U18A - фото 3
  • Wi-Fi адаптер Tenda TEG1008M U18A - фото 4
  • Wi-Fi адаптер Tenda TEG1008M U18A - фото 5
  • Wi-Fi адаптер Tenda TEG1008M U18A - фото 6
  • Wi-Fi адаптер Tenda TEG1008M U18A - фото 7
  • Wi-Fi адаптер Tenda TEG1008M U18A - фото 8
  • Wi-Fi адаптер Tenda TEG1008M U18A - фото 9
  • Wi-Fi адаптер Tenda TEG1008M U18A - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
2 000 руб.  3 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626964
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Цвет
черный
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1775 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х12х4
Вес, г.
300

Описание товара Wi-Fi адаптер Tenda TEG1008M U18A

Поддерживающий стандарты 6 (802.11ax), 5 (802.11ac) и 4 (802.11n) Wi-Fi адаптер Tenda U18a ориентирован на подключение к стационарным компьютерам. Устройство также может быть полезно владельцам ноутбуков, встроенный Wi-Fi модуль которых вышел из строя или работает с недостаточной эффективностью. Адаптер универсален: он работает в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Вы сможете без каких-либо сложностей подключить компьютер к маршрутизатору или другому оборудованию Wi-Fi. Wi-Fi адаптер Tenda U18a оснащен парой внешних антенн, помогающих гарантировать существенное расстояние подключения по Wi-Fi. Максимальная скорость Wi-Fi соединения составляет внушительные 1775 Мбит/с. Устройство позволяет использовать 2 диапазона одновременно. Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц равна 574 Мбит/с, а на частоте 5 ГГц – 1201 Мбит/с. Адаптер поддерживает наиболее востребованные технологии защиты соединения – WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK и WPA3. Интерфейс подключения устройства – USB. Соединение адаптера с портом USB осуществляется посредством комплектного кабеля. Устройство поддерживается ОС Windows 10.

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер Tenda TEG1008M U18A




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Цвет
черный
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1775 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Описание
Поддерживающий стандарты 6 (802.11ax), 5 (802.11ac) и 4 (802.11n) Wi-Fi адаптер Tenda U18a ориентирован на подключение к стационарным компьютерам. Устройство также может быть полезно владельцам ноутбуков, встроенный Wi-Fi модуль которых вышел из строя или работает с недостаточной эффективностью. Адаптер универсален: он работает в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Вы сможете без каких-либо сложностей подключить компьютер к маршрутизатору или другому оборудованию Wi-Fi. Wi-Fi адаптер Tenda U18a оснащен парой внешних антенн, помогающих гарантировать существенное расстояние подключения по Wi-Fi. Максимальная скорость Wi-Fi соединения составляет внушительные 1775 Мбит/с. Устройство позволяет использовать 2 диапазона одновременно. Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц равна 574 Мбит/с, а на частоте 5 ГГц – 1201 Мбит/с. Адаптер поддерживает наиболее востребованные технологии защиты соединения – WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK и WPA3. Интерфейс подключения устройства – USB. Соединение адаптера с портом USB осуществляется посредством комплектного кабеля. Устройство поддерживается ОС Windows 10.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi адаптер Tenda TEG1008M U18A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...