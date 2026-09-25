Wi-FI точка доступа IP-COM CPE3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737693
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
точка доступа, документация, упаковка
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Размещение
уличное
Установка
на мачту
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х9х9
Вес, г.
400
Описание товара Wi-FI точка доступа IP-COM CPE3
Точка доступа IP-COM CPE3 N300 создаёт стабильное беспроводное соединение на частоте 2.4 ГГц. Устройство расширяет зону покрытия Wi-Fi на улице или в помещениях с ограниченным доступом к проводному интернету. Режимы WISP и точка доступа позволяют подключать удалённые устройства и пользователей.
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
точка доступа, документация, упаковка
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Размещение
уличное
Развернуть
Установка
на мачту
Страна производитель
Китай
Точка доступа IP-COM CPE3 N300 создаёт стабильное беспроводное соединение на частоте 2.4 ГГц. Устройство расширяет зону покрытия Wi-Fi на улице или в помещениях с ограниченным доступом к проводному интернету. Режимы WISP и точка доступа позволяют подключать удалённые устройства и пользователей.
Wi-FI точка доступа IP-COM CPE3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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