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Wi-Fi точка доступа MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD) купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi точка доступа MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD)

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Wi-Fi точка доступа MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD) - фото 1
Wi-Fi точка доступа MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD) - фото 2
Wi-Fi точка доступа MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD) - фото 3
Wi-Fi точка доступа MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD) - фото 4
Wi-Fi точка доступа MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD) - фото 5
Wi-Fi точка доступа MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD) - фото 6
Wi-Fi точка доступа MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD) - фото 7
Wi-Fi точка доступа MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD) - фото 8
Wi-Fi точка доступа MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD) - фото 9
Wi-Fi точка доступа MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD) - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD) - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD) - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD) - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD) - фото 5
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD) - фото 6
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD) - фото 7
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD) - фото 8
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD) - фото 9
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 196755
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi точка доступа MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD)
2 830 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х27х18
Вес, кг.
4.55

Описание товара Wi-Fi точка доступа MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD)

CAP lite - это миниатюрная точка доступа с современным и лаконичным дизайном, которая впишется в любую обстановку. Идеально подходит для общественных мест и предприятий гостиничного типа, таких как отели, аэропорты, торговые центры и т.д. Вы можете легко разместить точку доступа на стене или на потолке так, чтобы она не бросалась в глаза. В комплект входят два разных корпуса, которые можно легко поменять местами.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD)




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Описание
CAP lite - это миниатюрная точка доступа с современным и лаконичным дизайном, которая впишется в любую обстановку. Идеально подходит для общественных мест и предприятий гостиничного типа, таких как отели, аэропорты, торговые центры и т.д. Вы можете легко разместить точку доступа на стене или на потолке так, чтобы она не бросалась в глаза. В комплект входят два разных корпуса, которые можно легко поменять местами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi точка доступа MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2830 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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