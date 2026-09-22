Точка доступа Wi-Fi TENDA O1-5G
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Точка доступа Wi-Fi TENDA O1-5G
Точка доступа Tenda O1-5G имеет выполненный из пластика белый корпус, защищенный от воздействия влаги и других атмосферных факторов. Маршрутизатор для уличной эксплуатации работает в качестве точки доступа и предполагает подключение клиентских устройств по локальной сети Wi-Fi. Он монтируется на специальную мачту или на стену. Точка доступа передает данные по частоте 5 ГГц, позволяя получить скорость соединения внутри сети до 867 МБит/с. Точка доступа уличная Tenda O1-5G располагает одним Ethernet-портом с поддержкой скоростей до 100 МБит/с для проводного подключения к Интернету. По витой паре, использованной для подключения, маршрутизатор получает питание от PoE-инжектора. Энергия передается по свободным парам, которые не используются для передачи данных. Для настройки параметров модели можно использовать Web-интерфейс.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 870 руб.718 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD)
-
В наличииЦена 3 200 руб.800 руб. в СплитWi-Fi точка доступа TP-Link EAP115-Wall белый
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитWi-Fi точка доступа TP-Link EAP115 белый
-
В наличииЦена 3 650 руб.913 руб. в СплитWi-Fi точка доступа TP-Link TL-WA1201
-
В наличииЦена 3 740 руб.935 руб. в СплитWi-Fi точка доступа TP-LINK EAP110 белый
-
В наличииЦена 4 170 руб.1043 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik RBSXTsq2nD белый
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Tenda CPE6S
-
В наличииЦена 4 910 руб.1228 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik SXTsq Lite5 (RBSXTSQ5ND)
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik RBCAP2ND белый
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитWi-Fi точка доступа TP-Link EAP223
-
В наличииЦена 6 220 руб. 7 270 руб.1555 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti NanoStation 5AC Loco
-
В наличииЦена 6 330 руб.1583 руб. в СплитWi-Fi точка доступа TP-Link CPE220 белый
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
Отзывы о товаре Точка доступа Wi-Fi TENDA O1-5G