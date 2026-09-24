Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD
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Характеристики
Описание товара Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD
Ваша Wi-Fi сеть будет покрывать очень большую зону, если вы установите точку доступа MIKROTIK cAP lite. У нее имеется одноядерный процессор Atheros QCA 9533, высокая производительность которого позволяет устройству работать быстро и без перебоев. Кроме того, оперативная память объемом 64 Мб очень быстро обрабатывает и передает информацию. Межсетевой экран надежно защищает ваши устройства от несанкционированного воздействия.\r\n\r\n
Рабочий диапазон частот точки доступа MIKROTIK cAP lite соответствует 2,4 ГГц. Ее класс сети Wi-Fi соответствует классу N300, именно это обеспечило возможность подключения гаджетов со стандартом сети 802.11b/g/n. При этом гаджеты будут автоматически получать IP-адрес, так как устройство поддерживает функцию DHCP-сервер. Антенны здесь внутренние и усилены до 1,5 дБи, кроме того они поддерживают MIMO: 2х2.
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Рабочий диапазон частот точки доступа MIKROTIK cAP lite соответствует 2,4 ГГц. Ее класс сети Wi-Fi соответствует классу N300, именно это обеспечило возможность подключения гаджетов со стандартом сети 802.11b/g/n. При этом гаджеты будут автоматически получать IP-адрес, так как устройство поддерживает функцию DHCP-сервер. Антенны здесь внутренние и усилены до 1,5 дБи, кроме того они поддерживают MIMO: 2х2.
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