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Wi-Fi точка доступа TP-Link TL-WA801N белый купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi точка доступа TP-Link TL-WA801N белый

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Wi-Fi точка доступа TP-Link TL-WA801N белый - фото 1
Wi-Fi точка доступа TP-Link TL-WA801N белый - фото 2
Wi-Fi точка доступа TP-Link TL-WA801N белый - фото 3
Wi-Fi точка доступа TP-Link TL-WA801N белый - фото 4
Wi-Fi точка доступа TP-Link TL-WA801N белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link TL-WA801N белый - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link TL-WA801N белый - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link TL-WA801N белый - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link TL-WA801N белый - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link TL-WA801N белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 407926
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi-Fi точка доступа TP-Link TL-WA801N белый
1 910 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
560

Описание товара Wi-Fi точка доступа TP-Link TL-WA801N белый

Точка доступа TP-Link TL-WA801N обладает высокой производительностью и станет отличным выбором как для дома, так и для офиса. При помощи этой модели вы легко сможете обеспечить все ваши устройства скоростным и беспроводным доступом к сети Интернет. Важной особенностью устройства является возможность работы в диапазоне 2.4 ГГц, что вкупе с поддержкой стандартов 802.11n может обеспечить высокую производительность – вплоть до 300 Мбит/с. Помимо этого модель отличается надежным и стабильным сигналом на большом расстоянии для самых разных устройств-клиентов, что обусловлено высокой мощностью передатчика, а также внешними антеннами с усилением. Корпус TP-Link TL-WA801N выполнен с применением высококачественных материалов и отличается лаконичным дизайном, благодаря чему может легко дополнить собой практически любой интерьер. Подключение внешнего оборудования может осуществляться при помощи сетевого порта с поддержкой PoE. Для управления и настройки системы могут использоваться различные протоколы, а также веб-интерфейс. Питание возможно при помощи технологии PoE. Комплектация точки доступа включает в себя сетевой адаптер и интернет-кабель.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа TP-Link TL-WA801N белый




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа TP-Link TL-WA801N обладает высокой производительностью и станет отличным выбором как для дома, так и для офиса. При помощи этой модели вы легко сможете обеспечить все ваши устройства скоростным и беспроводным доступом к сети Интернет. Важной особенностью устройства является возможность работы в диапазоне 2.4 ГГц, что вкупе с поддержкой стандартов 802.11n может обеспечить высокую производительность – вплоть до 300 Мбит/с. Помимо этого модель отличается надежным и стабильным сигналом на большом расстоянии для самых разных устройств-клиентов, что обусловлено высокой мощностью передатчика, а также внешними антеннами с усилением. Корпус TP-Link TL-WA801N выполнен с применением высококачественных материалов и отличается лаконичным дизайном, благодаря чему может легко дополнить собой практически любой интерьер. Подключение внешнего оборудования может осуществляться при помощи сетевого порта с поддержкой PoE. Для управления и настройки системы могут использоваться различные протоколы, а также веб-интерфейс. Питание возможно при помощи технологии PoE. Комплектация точки доступа включает в себя сетевой адаптер и интернет-кабель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi точка доступа TP-Link TL-WA801N белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1910 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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