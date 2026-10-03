Wi-Fi точка доступа TP-Link TL-WA801N белый
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа TP-Link TL-WA801N белый
Точка доступа TP-Link TL-WA801N обладает высокой производительностью и станет отличным выбором как для дома, так и для офиса. При помощи этой модели вы легко сможете обеспечить все ваши устройства скоростным и беспроводным доступом к сети Интернет. Важной особенностью устройства является возможность работы в диапазоне 2.4 ГГц, что вкупе с поддержкой стандартов 802.11n может обеспечить высокую производительность – вплоть до 300 Мбит/с. Помимо этого модель отличается надежным и стабильным сигналом на большом расстоянии для самых разных устройств-клиентов, что обусловлено высокой мощностью передатчика, а также внешними антеннами с усилением. Корпус TP-Link TL-WA801N выполнен с применением высококачественных материалов и отличается лаконичным дизайном, благодаря чему может легко дополнить собой практически любой интерьер. Подключение внешнего оборудования может осуществляться при помощи сетевого порта с поддержкой PoE. Для управления и настройки системы могут использоваться различные протоколы, а также веб-интерфейс. Питание возможно при помощи технологии PoE. Комплектация точки доступа включает в себя сетевой адаптер и интернет-кабель.
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