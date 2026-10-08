Herbie Hancock - Thrust (0886974040613) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
Thrust
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626818
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0886974040613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
Thrust
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Herbie Hancock - Thrust (0886974040613) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитБременские Музыканты - Песни И Музыка Из Мультфильмов (468006880...
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитАлександр Зацепин - Тайна Третьей Планеты (4680068806972) винило...
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитEros Ramazzotti - Alas Y Raices (coloured) (0194399054413) винил...
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитГладков Геннадий - Поезд Памяти \ Люди и Страсти (4680068802745)...
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитМихей И Джуманджи - Сука Любовь (Green) (4680068805500) винилова...
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитВладимир Кузьмин - Я Твой Рокенрол_Kuzmin Absolute Band (4640001...
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитЧерный Кофе - Леди Осень (4640001406126) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитЧерный Кофе - Переступи Порог (4640001405853) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитAnimal Джаz - Счастье (4640001406089) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитВася Ложкин - Лекция О Вреде Рокенрола (4680068806095) виниловая...
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитAnimal Джаz - Раритеты (4640001406652) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитВладимир Кузьмин - Мне Одиноко Детка (4640001406621) виниловая п...
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0886974040613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
Thrust
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Herbie Hancock - Thrust (0886974040613) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Herbie Hancock - Thrust (0886974040613) виниловая пластинка