Savage Garden - Savage Garden (coloured) (0196588021411) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Savage Garden - Savage Garden (coloured) (0196588021411) виниловая пластинка
Savage Garden - переиздание дебютного студийного альбома дуэта Savage Garden, выпущенного в 1997 году. Он получил награду Самый продаваемый альбом на 12-й ежегодной церемонии вручения наград ARIA Music Awards, а также выиграл десять наград десять наград ARIA Awards из 13 номинаций на альбом и связанные с ним синглы. Релиз представлен на двойном черном виниле. Savage Garden - австралийский поп-дуэт, состоящий из Даррена Хейса (вокал) и Дэниела Джонса (гитара, клавишные и вокал). Они образовались в Брисбене, Квинсленд, в 1993 году и добились международного успеха с хитами I Want You, To the Moon and Back (оба 1996 года), Truly Madly Deeply(1997 год) и I K I Loved You (1999 год). За свою музыкальную деятельность выпустили два студийных альбома, несколько синглов и два сборника. Они распались в конце 2001 года, после чего Хейс продолжил сольную карьеру, а Джонс занялся продюсированием записей. В декабре 2020 года Savage Garden занял 28-е место в рейтинге Rolling Stone Australia 50 величайших австралийских артистов всех времен.
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