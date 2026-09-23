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Savage Garden - Savage Garden (coloured) (0196588021411) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Savage Garden - Savage Garden (coloured) (0196588021411) виниловая пластинка

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Savage Garden - Savage Garden (coloured) (0196588021411) виниловая пластинка - фото 1
Savage Garden - Savage Garden (coloured) (0196588021411) виниловая пластинка - фото 2
Savage Garden - Savage Garden (coloured) (0196588021411) виниловая пластинка - фото 3
Savage Garden - Savage Garden (coloured) (0196588021411) виниловая пластинка - фото 4
Savage Garden - Savage Garden (coloured) (0196588021411) виниловая пластинка - фото 5
Savage Garden - Savage Garden (coloured) (0196588021411) виниловая пластинка - фото 6
Savage Garden - Savage Garden (coloured) (0196588021411) виниловая пластинка - фото 7
Savage Garden - Savage Garden (coloured) (0196588021411) виниловая пластинка - фото 8
Savage Garden - Savage Garden (coloured) (0196588021411) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Savage Garden
Альбом (сингл)
Savage Garden
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Savage Garden - Savage Garden (coloured) (0196588021411) виниловая пластинка - фото 1
  • Savage Garden - Savage Garden (coloured) (0196588021411) виниловая пластинка - фото 2
  • Savage Garden - Savage Garden (coloured) (0196588021411) виниловая пластинка - фото 3
  • Savage Garden - Savage Garden (coloured) (0196588021411) виниловая пластинка - фото 4
  • Savage Garden - Savage Garden (coloured) (0196588021411) виниловая пластинка - фото 5
  • Savage Garden - Savage Garden (coloured) (0196588021411) виниловая пластинка - фото 6
  • Savage Garden - Savage Garden (coloured) (0196588021411) виниловая пластинка - фото 7
  • Savage Garden - Savage Garden (coloured) (0196588021411) виниловая пластинка - фото 8
  • Savage Garden - Savage Garden (coloured) (0196588021411) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626644
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Savage Garden - Savage Garden (coloured) (0196588021411) виниловая пластинка
5 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Savage Garden
Альбом (сингл)
Savage Garden
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Savage Garden - Savage Garden (coloured) (0196588021411) виниловая пластинка

Savage Garden - переиздание дебютного студийного альбома дуэта Savage Garden, выпущенного в 1997 году. Он получил награду Самый продаваемый альбом на 12-й ежегодной церемонии вручения наград ARIA Music Awards, а также выиграл десять наград десять наград ARIA Awards из 13 номинаций на альбом и связанные с ним синглы. Релиз представлен на двойном черном виниле. Savage Garden - австралийский поп-дуэт, состоящий из Даррена Хейса (вокал) и Дэниела Джонса (гитара, клавишные и вокал). Они образовались в Брисбене, Квинсленд, в 1993 году и добились международного успеха с хитами I Want You, To the Moon and Back (оба 1996 года), Truly Madly Deeply(1997 год) и I K I Loved You (1999 год). За свою музыкальную деятельность выпустили два студийных альбома, несколько синглов и два сборника. Они распались в конце 2001 года, после чего Хейс продолжил сольную карьеру, а Джонс занялся продюсированием записей. В декабре 2020 года Savage Garden занял 28-е место в рейтинге Rolling Stone Australia 50 величайших австралийских артистов всех времен.

Отзывы о товаре Savage Garden - Savage Garden (coloured) (0196588021411) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Savage Garden
Альбом (сингл)
Savage Garden
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Развернуть
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Savage Garden - переиздание дебютного студийного альбома дуэта Savage Garden, выпущенного в 1997 году. Он получил награду Самый продаваемый альбом на 12-й ежегодной церемонии вручения наград ARIA Music Awards, а также выиграл десять наград десять наград ARIA Awards из 13 номинаций на альбом и связанные с ним синглы. Релиз представлен на двойном черном виниле. Savage Garden - австралийский поп-дуэт, состоящий из Даррена Хейса (вокал) и Дэниела Джонса (гитара, клавишные и вокал). Они образовались в Брисбене, Квинсленд, в 1993 году и добились международного успеха с хитами I Want You, To the Moon and Back (оба 1996 года), Truly Madly Deeply(1997 год) и I K I Loved You (1999 год). За свою музыкальную деятельность выпустили два студийных альбома, несколько синглов и два сборника. Они распались в конце 2001 года, после чего Хейс продолжил сольную карьеру, а Джонс занялся продюсированием записей. В декабре 2020 года Savage Garden занял 28-е место в рейтинге Rolling Stone Australia 50 величайших австралийских артистов всех времен.
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Отзывы


Savage Garden - Savage Garden (coloured) (0196588021411) виниловая пластинка – стоимость товара 5580 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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