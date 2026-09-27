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0039841550917, Morse, Neal, Testimony виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0039841550917, Morse, Neal, Testimony виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Morse, Neal, Testimony (0039841550917) - фото 1
Виниловая пластинка Morse, Neal, Testimony (0039841550917) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Morse, Neal, Testimony (0039841550917) - фото 1
  • Виниловая пластинка Morse, Neal, Testimony (0039841550917) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 880 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626541
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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0039841550917, Morse, Neal, Testimony виниловая пластинка
6 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0039841550917, Morse, Neal, Testimony виниловая пластинка

Testimony - третий студийный альбом Нила Морса и его первый концептуальный альбом. В записи альбома принял участие бывший барабанщик группы Dream Theater Майк Портной. Информация о продукте. Testimony - третий студийный альбом и первый концептуальный альбом Нила Морса. Эта двойная пластинка, первоначально выпущенная в 2003 году, состоит из пяти разделов, в которых подробно рассказывается о жизни композитора и его обращении в христианство. В альбоме принимают участие экс-барабанщик группы Dream Theater Майк Портной и Керри Ливгрен из группы Kansas, хотя на большинстве инструментов играет сам Морс.

Отзывы о товаре 0039841550917, Morse, Neal, Testimony виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Testimony - третий студийный альбом Нила Морса и его первый концептуальный альбом. В записи альбома принял участие бывший барабанщик группы Dream Theater Майк Портной. Информация о продукте. Testimony - третий студийный альбом и первый концептуальный альбом Нила Морса. Эта двойная пластинка, первоначально выпущенная в 2003 году, состоит из пяти разделов, в которых подробно рассказывается о жизни композитора и его обращении в христианство. В альбоме принимают участие экс-барабанщик группы Dream Theater Майк Портной и Керри Ливгрен из группы Kansas, хотя на большинстве инструментов играет сам Морс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0039841550917, Morse, Neal, Testimony виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6880 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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