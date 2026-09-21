Genesis - A Trick Of The Tail (Analogue) (0753088757372) виниловая пластинка
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Описание товара Genesis - A Trick Of The Tail (Analogue) (0753088757372) виниловая пластинка
Седьмой студийный альбом английской прог-рок-группы Genesis, первоначально выпущенный в феврале 1976 года, впервые с Филом Коллинзом в качестве ведущего вокалиста. После решения Питера Гэбриэла покинуть группу, оставшиеся участники хотели продолжить и показать, что они все еще могут писать и записывать успешный материал. Группа писала и репетировала новые песни в середине 1975 года и прослушивала многочисленные записи для замены фронтмена. Они вошли в Trident Studios в октябре с продюсером Дэвидом Хентшелем, чтобы записать альбом, не имея определенного представления о том, кто будет исполнять ведущий вокал. После того, как поиски певца оказались безрезультатными, Коллинза убедили спеть «Squonk», и исполнение было настолько сильным, что он спел основную партию в оставшейся части альбома.
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Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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