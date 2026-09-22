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The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка

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The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка - фото 1
The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка - фото 2
The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка - фото 3
The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка - фото 4
The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка - фото 5
The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка - фото 6
The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка - фото 7
The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка - фото 8
The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка - фото 9
The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка - фото 10
The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка - фото 11
The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка - фото 12
The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка - фото 13
The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Anthology 4
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка - фото 3
  • The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка - фото 4
  • The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка - фото 5
  • The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка - фото 6
  • The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка - фото 7
  • The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка - фото 8
  • The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка - фото 9
  • The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка - фото 10
  • The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка - фото 11
  • The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка - фото 12
  • The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка - фото 13
  • The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 120 руб. 
Начислим 426 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719874
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка
13 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602478084911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Anthology 4
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
I Saw Her Standing There (Take 2), Money (That’s What I Want) (RM7 undubbed), This Boy (Takes 12 and 13), Tell Me Why (Takes 4 and 5), If I Fell (Take 11), Matchbox (Take 1), Every Little Thing (Takes 6 and 7), I Need You (Take 1), I’ve Just Seen A Face (Take 3), In My Life (Take 1), Nowhere Man (First version – Take 2), Got To Get You Into My Life (Second version – unnumbered mix), Love You To (Take 7), Strawberry Fields Forever (Take 26), She’s Leaving Home (Take 1 – instrumental), Baby, You’r
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка

Anthology 4 — это сборник, состоящий в основном из ранее выпущенных песен английской рок-группы The Beatles, выпущенный 21 ноября 2025 года лейблом Apple Records. Являясь частью мультимедийной ретроспективной серии «The Beatles Anthology» (Антология «Битлз»), он задумывался как расширение ремастерированного переиздания серии, приуроченного к 30-летию. Подобно трём оригинальным томам — Anthology 1 (1995), Anthology 2 (1996) и Anthology 3 (1996) — Anthology 4 включает в себя неизданные записи с сессий The Beatles в период с 1963 по 1969 год.



Теги товара: The Beatles

Отзывы о товаре The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602478084911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Anthology 4
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
I Saw Her Standing There (Take 2), Money (That’s What I Want) (RM7 undubbed), This Boy (Takes 12 and 13), Tell Me Why (Takes 4 and 5), If I Fell (Take 11), Matchbox (Take 1), Every Little Thing (Takes 6 and 7), I Need You (Take 1), I’ve Just Seen A Face (Take 3), In My Life (Take 1), Nowhere Man (First version – Take 2), Got To Get You Into My Life (Second version – unnumbered mix), Love You To (Take 7), Strawberry Fields Forever (Take 26), She’s Leaving Home (Take 1 – instrumental), Baby, You’r
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Anthology 4 — это сборник, состоящий в основном из ранее выпущенных песен английской рок-группы The Beatles, выпущенный 21 ноября 2025 года лейблом Apple Records. Являясь частью мультимедийной ретроспективной серии «The Beatles Anthology» (Антология «Битлз»), он задумывался как расширение ремастерированного переиздания серии, приуроченного к 30-летию. Подобно трём оригинальным томам — Anthology 1 (1995), Anthology 2 (1996) и Anthology 3 (1996) — Anthology 4 включает в себя неизданные записи с сессий The Beatles в период с 1963 по 1969 год.


Теги товара: The Beatles
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Отзывы


The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка - стоимость товара 13120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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