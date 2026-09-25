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Yes - Aurora - deluxe (coloured) (0199584183015) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yes - Aurora - deluxe (coloured) (0199584183015) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Aurora
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • Yes - Aurora - deluxe (coloured) (0199584183015) - фото 2
  • Yes - Aurora - deluxe (coloured) (0199584183015) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 670 руб. 
Начислим 376 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748479
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Yes - Aurora - deluxe (coloured) (0199584183015) виниловая пластинка
12 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0199584183015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Aurora
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Aurora Turnaround Situation Love Lies Dreaming Countermovement Taro Anytime Soon Blink Of An Eye Freedom's Edge Ariadne All Hands On Deck OutBox Light Outbox Emotional Intelligence Bonus Tracks Jambustin' Watching The River Roll
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
CD в комплекте
2 CD
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
BR
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Yes - Aurora - deluxe (coloured) (0199584183015) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Aurora Turnaround Situation Love Lies Dreaming Countermovement Taro Anytime Soon Blink Of An Eye Freedom's Edge Ariadne All Hands On Deck OutBox Light Outbox Emotional Intelligence Bonus Tracks Jambustin' Watching The River Roll

Отзывы о товаре Yes - Aurora - deluxe (coloured) (0199584183015) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0199584183015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Aurora
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Aurora Turnaround Situation Love Lies Dreaming Countermovement Taro Anytime Soon Blink Of An Eye Freedom's Edge Ariadne All Hands On Deck OutBox Light Outbox Emotional Intelligence Bonus Tracks Jambustin' Watching The River Roll
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
CD в комплекте
2 CD
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
BR
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Aurora Turnaround Situation Love Lies Dreaming Countermovement Taro Anytime Soon Blink Of An Eye Freedom's Edge Ariadne All Hands On Deck OutBox Light Outbox Emotional Intelligence Bonus Tracks Jambustin' Watching The River Roll
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yes - Aurora - deluxe (coloured) (0199584183015) виниловая пластинка - по цене 12670 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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