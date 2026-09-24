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Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.1 (Analogue) (0632726462185) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.1 (Analogue) (0632726462185) виниловая пластинка

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Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.1 (Analogue) (0632726462185) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.1 (Analogue) (0632726462185) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.1 (Analogue) (0632726462185) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.1 (Analogue) (0632726462185) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.1 (Analogue) (0632726462185) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.1 (Analogue) (0632726462185) виниловая пластинка - фото 6
Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.1 (Analogue) (0632726462185) виниловая пластинка - фото 7
Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.1 (Analogue) (0632726462185) виниловая пластинка - фото 8
Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.1 (Analogue) (0632726462185) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Audiophile Analog Collection Vol. 1
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.1 (Analogue) (0632726462185) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.1 (Analogue) (0632726462185) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.1 (Analogue) (0632726462185) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.1 (Analogue) (0632726462185) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.1 (Analogue) (0632726462185) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.1 (Analogue) (0632726462185) виниловая пластинка - фото 6
  • Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.1 (Analogue) (0632726462185) виниловая пластинка - фото 7
  • Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.1 (Analogue) (0632726462185) виниловая пластинка - фото 8
  • Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.1 (Analogue) (0632726462185) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 000 руб. 
Начислим 422 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652496
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.1 (Analogue) (0632726462185) виниловая пластинка
13 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0632726462185]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Audiophile Analog Collection Vol. 1
Жанр
Jazz
Трек-лист
Pink Panther, The Story Of Sonny Boy Williamson, Greek Tycoon Bouzouki Music, The Duke, Leaving, Musicus Percussion Ensemble, Musicus Harp Solo, Katjar Percussion Ensemble, Esperance, Toccata And Fugue In D Minor, BWV 565
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.1 (Analogue) (0632726462185) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Pink Panther, The Story Of Sonny Boy Williamson, Greek Tycoon Bouzouki Music, The Duke, Leaving, Musicus Percussion Ensemble, Musicus Harp Solo, Katjar Percussion Ensemble, Esperance, Toccata And Fugue In D Minor, BWV 565

Отзывы о товаре Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.1 (Analogue) (0632726462185) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0632726462185]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Audiophile Analog Collection Vol. 1
Жанр
Jazz
Трек-лист
Pink Panther, The Story Of Sonny Boy Williamson, Greek Tycoon Bouzouki Music, The Duke, Leaving, Musicus Percussion Ensemble, Musicus Harp Solo, Katjar Percussion Ensemble, Esperance, Toccata And Fugue In D Minor, BWV 565
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Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Pink Panther, The Story Of Sonny Boy Williamson, Greek Tycoon Bouzouki Music, The Duke, Leaving, Musicus Percussion Ensemble, Musicus Harp Solo, Katjar Percussion Ensemble, Esperance, Toccata And Fugue In D Minor, BWV 565
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.1 (Analogue) (0632726462185) виниловая пластинка - по цене 13000 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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