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Cher - It's A Man's World (Box) (coloured) (5054197202506) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cher - It's A Man's World (Box) (coloured) (5054197202506) виниловая пластинка

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Cher - It&#039;s A Man&#039;s World (Box) (coloured) (5054197202506) виниловая пластинка - фото 1
Cher - It&#039;s A Man&#039;s World (Box) (coloured) (5054197202506) виниловая пластинка - фото 2
Cher - It&#039;s A Man&#039;s World (Box) (coloured) (5054197202506) виниловая пластинка - фото 3
Cher - It&#039;s A Man&#039;s World (Box) (coloured) (5054197202506) виниловая пластинка - фото 4
Cher - It&#039;s A Man&#039;s World (Box) (coloured) (5054197202506) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cher
Альбом (сингл)
Its A Mans World
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Cher - It&#039;s A Man&#039;s World (Box) (coloured) (5054197202506) виниловая пластинка - фото 1
  • Cher - It&#039;s A Man&#039;s World (Box) (coloured) (5054197202506) виниловая пластинка - фото 2
  • Cher - It&#039;s A Man&#039;s World (Box) (coloured) (5054197202506) виниловая пластинка - фото 3
  • Cher - It&#039;s A Man&#039;s World (Box) (coloured) (5054197202506) виниловая пластинка - фото 4
  • Cher - It&#039;s A Man&#039;s World (Box) (coloured) (5054197202506) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 120 руб. 
Начислим 426 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627743
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Cher - It's A Man's World (Box) (coloured) (5054197202506) виниловая пластинка
13 120 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Warner Off Roster
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cher
Альбом (сингл)
Its A Mans World
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cher - It's A Man's World (Box) (coloured) (5054197202506) виниловая пластинка

Альбом Its a Mans World достиг десятки лучших и золотого статуса в Великобритании и включал синглы Walking in Memphis, One by One, Not Enough Love in the World, The Sun Aint Gonna Shine Anymore и Paradise Is Here. В поддержку альбома было выпущено множество ремиксов на синглы, подборка которых впервые включена в делюкс-издания. Если бы вы спросили поклонников Шер об их любимых альбомах этой иконы, то довольно быстро разговор зашел бы о Its a Mans World, ее альбоме, вышедшем в 1995 году и также получившем высокую оценку критиков. Шер записала Its a Mans Worldx в Лондоне. Англия стала одним из самых успешных рынков для альбома, который вошел в десятку лучших и получил золотой статус. Альбом породил несколько синглов: Walking In Memphisx, One By One, Not Enough Love In the Worldx, The Sun Aint Gonna Shine Anymorex и Paradise Is Here. Хосе Промис из AllMusic в своей рецензии назвал альбом одной из лучших работ певца, а также одной из самых забытых и недооцененных. Лимитированный виниловый бокс-сет включает в себя двухдисковый комплект оригинального альбома, ремастированный из лучших доступных источников, а также двойной альбом ремиксов и две уникальные пронумерованные литографии. Данное переиздание содержит оригинальную британскую версию с 14 треками. Эксклюзивная пронумерованная литография размером 12x12 для широкой розничной продажи.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Warner Off Roster
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cher
Альбом (сингл)
Its A Mans World
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Альбом Its a Mans World достиг десятки лучших и золотого статуса в Великобритании и включал синглы Walking in Memphis, One by One, Not Enough Love in the World, The Sun Aint Gonna Shine Anymore и Paradise Is Here. В поддержку альбома было выпущено множество ремиксов на синглы, подборка которых впервые включена в делюкс-издания. Если бы вы спросили поклонников Шер об их любимых альбомах этой иконы, то довольно быстро разговор зашел бы о Its a Mans World, ее альбоме, вышедшем в 1995 году и также получившем высокую оценку критиков. Шер записала Its a Mans Worldx в Лондоне. Англия стала одним из самых успешных рынков для альбома, который вошел в десятку лучших и получил золотой статус. Альбом породил несколько синглов: Walking In Memphisx, One By One, Not Enough Love In the Worldx, The Sun Aint Gonna Shine Anymorex и Paradise Is Here. Хосе Промис из AllMusic в своей рецензии назвал альбом одной из лучших работ певца, а также одной из самых забытых и недооцененных. Лимитированный виниловый бокс-сет включает в себя двухдисковый комплект оригинального альбома, ремастированный из лучших доступных источников, а также двойной альбом ремиксов и две уникальные пронумерованные литографии. Данное переиздание содержит оригинальную британскую версию с 14 треками. Эксклюзивная пронумерованная литография размером 12x12 для широкой розничной продажи.


Теги товара: Цветной винил
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Cher - It's A Man's World (Box) (coloured) (5054197202506) виниловая пластинка - стоимость товара 13120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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