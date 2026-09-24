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Charles Lloyd - Trio Of Trios (Box) (0602445545209) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Charles Lloyd - Trio Of Trios (Box) (0602445545209) виниловая пластинка

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Charles Lloyd - Trio Of Trios (Box) (0602445545209) виниловая пластинка - фото 2
Charles Lloyd - Trio Of Trios (Box) (0602445545209) виниловая пластинка - фото 3
Charles Lloyd - Trio Of Trios (Box) (0602445545209) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Charles Lloyd
Альбом (сингл)
Trio Of Trios
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Charles Lloyd - Trio Of Trios (Box) (0602445545209) виниловая пластинка - фото 1
  • Charles Lloyd - Trio Of Trios (Box) (0602445545209) виниловая пластинка - фото 2
  • Charles Lloyd - Trio Of Trios (Box) (0602445545209) виниловая пластинка - фото 3
  • Charles Lloyd - Trio Of Trios (Box) (0602445545209) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 650 руб. 
Начислим 412 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659044
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Charles Lloyd - Trio Of Trios (Box) (0602445545209) виниловая пластинка
12 650 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602445545209]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Charles Lloyd
Альбом (сингл)
Trio Of Trios
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
The Lonely One, Hagar of the Inuits, Jaramillo Blues (For Virginia Jaramillo and Danny Johnson), Kuan Yin, Desolation Sound, Guman, Nachekitas Lament, Saraswati, Kuti, Tales of Rumi, The Blessing, Blood Count, Song My Lady Sings, Amor, Beyond Darkness, Doroteas Studio
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charles Lloyd - Trio Of Trios (Box) (0602445545209) виниловая пластинка

Trio Of Trios - бокс-сет американского джазового музыканта Чарльза Ллойда, выпущенный в 2022 году, в который вошли три альбома, записанные тремя составами его трио. Первый альбом - Chapel при участии Билла Фризелла (гитара) и Томаса Моргана (бас), второй - Ocean при участии Джеральда Клейтона (пианино) и Энтони Уилсона (гитара) и третий - Sacred Thread при участии Закира Хуссейна (тенор саксофон, альто флейта, тарагот) и Джулиана Лейджа (гитара). Издание от Blue Note года в бок-сете, диски в разворотных конвертах. Чарльз Ллойд - американский джазовый музыкант из Мемфиса, штат Теннеси. Играет в основном на тенор-саксафоне, также владеет альто-саксофоном и венгерским язычковым инструментом тараготом. Имеет репутацию легенды джаза, начав музыкальную карьеру ещё в 60-е годы и продолжая её в новом столетии. В дискографии Чарльза Ллойда с 1964 года более 45 пластинок как сольного исполнителя и ещё больше как музыканта в составе джаз бэндов.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602445545209]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Charles Lloyd
Альбом (сингл)
Trio Of Trios
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
The Lonely One, Hagar of the Inuits, Jaramillo Blues (For Virginia Jaramillo and Danny Johnson), Kuan Yin, Desolation Sound, Guman, Nachekitas Lament, Saraswati, Kuti, Tales of Rumi, The Blessing, Blood Count, Song My Lady Sings, Amor, Beyond Darkness, Doroteas Studio
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic
Страна производитель
США
Описание
Trio Of Trios - бокс-сет американского джазового музыканта Чарльза Ллойда, выпущенный в 2022 году, в который вошли три альбома, записанные тремя составами его трио. Первый альбом - Chapel при участии Билла Фризелла (гитара) и Томаса Моргана (бас), второй - Ocean при участии Джеральда Клейтона (пианино) и Энтони Уилсона (гитара) и третий - Sacred Thread при участии Закира Хуссейна (тенор саксофон, альто флейта, тарагот) и Джулиана Лейджа (гитара). Издание от Blue Note года в бок-сете, диски в разворотных конвертах. Чарльз Ллойд - американский джазовый музыкант из Мемфиса, штат Теннеси. Играет в основном на тенор-саксафоне, также владеет альто-саксофоном и венгерским язычковым инструментом тараготом. Имеет репутацию легенды джаза, начав музыкальную карьеру ещё в 60-е годы и продолжая её в новом столетии. В дискографии Чарльза Ллойда с 1964 года более 45 пластинок как сольного исполнителя и ещё больше как музыканта в составе джаз бэндов.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


Charles Lloyd - Trio Of Trios (Box) (0602445545209) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 12650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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